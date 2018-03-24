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NTSO’da Rekabet Kurumu toplantısı gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Rekabet Kurumu tarafından Rekabet Kurumu Faaliyetleri ve Rekabet Hukuku hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.Toplantıya Rekabet Kurumu Başkanı Prof.

NTSO’da Rekabet Kurumu toplantısı gerçekleşti

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Rekabet Kurumu tarafından Rekabet Kurumu Faaliyetleri ve Rekabet Hukuku hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
Toplantıya Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ve beraberindeki heyet ile NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, NTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve çeşitli sektörlerden üyeler katıldı. Toplantıda konuşan NTSO Yönetim Kurulu Başkan’ı M. Arif Parmaksız, “Rekabet insanın doğasıdır. Rekabet denince yarış gelir akla. Bir rakiple bir şey için yarışmak. Bu bazen herkesin kolayca görebileceği maddi bir şey iken bazen de psikolojik kazançlardır. Günlük yaşamımızda rekabet genel olarak olumsuz duygu ve düşünceleri çağrıştırır. Ancak iktisadi anlamda rekabet, daha fazla müşteri edinerek ticari anlamda büyümeyi ve karlılığı artırmak olarak kendini göstermekte. Rekabetçi piyasa yapısı, firmaları, rekabetçi güçlerini sürekli olarak pazar koşullarına uyarlama yönünde teşvik etmektedir. Ama rekabetçi piyasa yapısının kontrol altına alınmaması birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirebilir. İşte bu nokta Rekabet Kurumu hangi konularda faaliyet gösterir, iktisadi anlamda rekabet nasıl denetlenir ve şekillendirilir gibi sorularınıza birazdan sayın başkanım ve beraberindeki uzmanlarımızca açıklayıcı bilgiler sunulacak. Son olarak, yatırım ortamının iyileştirilmesi prensibinden hareketle, şirket kuruluş prosedürlerinin azaltılması ve prosedürlerin tek temas noktasında tamamlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalan protokol ile 01.01.2018 tarihinden itibaren anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artışlarında ödenmesi gereken Rekabet Kurumu payı, işlem sırasında odamız tarafından tahsil edilmektedir” dedi.
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ise, rekabet mevzuatı ve Rekabet Kurumu hakkında bilgi vererek, yapılan sunum sonrası soru-cevap bölümü ile devam etti. Toplantı bitiminde Başkan Parmaksız ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak günün anısına birbirlerine plaket takdim etti.

NTSO’da Rekabet Kurumu toplantısı gerçekleşti

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