NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, NTV'de yayınlanan "Seçime Doğru" programında Oğuz Haksever'in konuğu oldu. Akşener bedelli askerlik konusunda açık kapı bırakarak şu sözleri söyledi;
"HER EVDEN ASKER ÇIKMASININ MANEVİ BİR YÖNÜ VAR"
“İlker Başbuğ'un başlattığı daha profesyonel ordu sistemi devam ediyor. Ama biz asker milletiz. Her evden asker çıkmasının manevi yönü var. Biz gençlerimize kısaltılmış ama bir şeyler de öğrenen bir askerlik planlaması yaptık. Gençler zor buldukları işten atılma korkusuyla askere gidemiyor.
"NİYE OLMASIN?"
Bunu çözeceğiz planlamalarımızı yaptık. Seçildikten sonra bedelli için orduya zafiyet vermeyecek bir sistem bulursak niye olmasın?"
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