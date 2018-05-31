HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:51 | Son Güncelleme

Doğuş Yayın Grubu kanallarının, BİM Marketler Grubu'na satılmak üzere olduğu, Star TV, NTV ve Kral TV'nin satışı ile ilgili görüşmelerde son aşamaya gelindiği ileri sürüldü.

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Uçankuş'un haberine göre Star TV, ünlü marketler zinciri BİM’e satılıyor.

Doğuş Yayın Grubu kanallarının BİM Marketler Grubu'na satılmak üzere olduğu bu nedenle Star TV'nin 8 Haziran itibariyle tüm programlarının yayınlarını durdurma kararı alındığı ileri sürüldü.

"BİM'LE ANLAŞMANIN SON NOKTASINA GELİNDİ"

Doğuş Grubu'nun Star TV'nin diğer kanalları NTV, Kral TV ile birlikte satışı konusunda BİM'le anlaşmanın son noktasına kadar gelindiği iddia edildi.

dogus

BEIN İLE MASAYA OTURULMUŞ ANCAK ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

İş adamı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Yayın Grubu daha önce Katarlı Grup beIN'le masaya oturmuş ancak bir türlü anlaşmaya varılamamıştı.

KRİTİK TARİH 8 HAZİRAN

Star Grubu'nun da anlaşmanın imzalanması öncesi 8 Haziran tarihi itibariyle hemen hemen tüm programlarını geri dönüşü olmayacak şekilde yayından kaldıracağı ve bu anlaşma gereği kanalların sorunsuz olarak BİM'e teslim edilmesini için çalışıldığı ileri sürüldü.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)
"Vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NTV Star TV Kral Tv BİM Doğuş Grubu satılıyor mu? NTV satılıyor mu doğuş yayın grubu medya medya haberleri Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
iste tekadam rejimi boyle birsey...
Ülkenin heryanını çalık çürük bir iktidar ile bir avuç arap sahiplenmiş, Ahirete intikal ettiğimizde Cephelerde yok olan atalarımızla karşılaşırsak neyi nasıl izah ederiz, herifler ayrık otu gibiler, ayrık otu tarlanın ucuna yerleşse çok geçmeden tamamını elegeçirir
Yalnız.dogan grubunun bu kadar omurgasız ve direnişsiz olacağını bilmiyordum
Ulan bu milleti yalancılara mi.teslim.edeceksiniz.yalancilarin kanalları mi izlenecek .izlemek TV olur biter
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.