NUAKŞOT (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bazı mahalleler suyunu ancak eşek arabalarıyla karşılayabiliyor.

Başkent Nuakşot, her geçen gün gelişse de hala bazı kenar mahallelerde su altyapısı bulunmuyor. Bu mahallelerde yaşayanların derdine ise eşek arabasıyla depolardan su getiren satıcılar çare oluyor.

Eşek arabasıyla su taşıyanlardan Ahmed Musa, arabasına yüklediği iki varille su deposundan su satın alıyor. Bir varil suya 50 kuruş veren Musa, bunu 3 liraya satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Günde 4-5 defa evlere siparişle su dağıtan Musa, sadece insanların değil hayvanların da susuzluğunu gideriyor.

- Önce hayvanlara su, sonra satış

Musa, bir mahalleye girdiğinde önce hayvanların yalağına su boşaltıyor, sonrasında siparişlerini dağıtmaya başlıyor.

Her gün 50-60 kilometre yol kateden Musa, AA muhabirine mesleğini ve zorluklarını anlattı.

"Eşekle su taşımak kolay değil. Bu işle 2 yıldır uğraşıyorum. Her gün 4 ya da 5 sefer yapıyorum. Bazen çok susuyorum, yoruluyorum ama bir mahalleye girdiğimde insanların yüzünde gördüğüm sevinç buna değer." diyen Musa, özellikle çocuklu ve küçük bebeği olan ailelere teslimat yaptığında çok mutlu olduğunu belirtti.