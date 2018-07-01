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Nuakşot'ta halk su için eşek "Mercedes"i bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Moritanya'nın başkentinde bazı kenar mahallelere su ancak eşek arabalarıyla taşınıyor - Depolardaki suyu "Mercedes" adlı eşeğiyle mahallelere götüren Ahmed Musa: - "Eşekle su taşımak kolay değil. Bu işi 2 yıldır yapıyorum. Her gün 4 ya da 5 sefer yapıyorum. Bazen çok susuyorum, yoruluyorum ama bir mahalleye girdiğimde insanların yüzünde gördüğüm mutluluk buna değer" - "(Mercedes) O benim hem yol arkadaşım hem de geçim kaynağım. Maalesef su taşırken o benden de çok yoruluyor ama çocuklar da en çok onu seviyor"

NUAKŞOT (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bazı mahalleler suyunu ancak eşek arabalarıyla karşılayabiliyor.

Başkent Nuakşot, her geçen gün gelişse de hala bazı kenar mahallelerde su altyapısı bulunmuyor. Bu mahallelerde yaşayanların derdine ise eşek arabasıyla depolardan su getiren satıcılar çare oluyor.

Eşek arabasıyla su taşıyanlardan Ahmed Musa, arabasına yüklediği iki varille su deposundan su satın alıyor. Bir varil suya 50 kuruş veren Musa, bunu 3 liraya satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Günde 4-5 defa evlere siparişle su dağıtan Musa, sadece insanların değil hayvanların da susuzluğunu gideriyor.

- Önce hayvanlara su, sonra satış

Musa, bir mahalleye girdiğinde önce hayvanların yalağına su boşaltıyor, sonrasında siparişlerini dağıtmaya başlıyor.

Her gün 50-60 kilometre yol kateden Musa, AA muhabirine mesleğini ve zorluklarını anlattı.

"Eşekle su taşımak kolay değil. Bu işle 2 yıldır uğraşıyorum. Her gün 4 ya da 5 sefer yapıyorum. Bazen çok susuyorum, yoruluyorum ama bir mahalleye girdiğimde insanların yüzünde gördüğüm sevinç buna değer." diyen Musa, özellikle çocuklu ve küçük bebeği olan ailelere teslimat yaptığında çok mutlu olduğunu belirtti.

- Suyu "Mercedes" ile taşıyor

Eşeğinin çocukların ilgisini çok çektiğini ve ona "Mercedes" adını koyduklarını anlatan Musa, "O benim hem yol arkadaşım hem de geçim kaynağım. Maalesef su taşırken o benden de çok yoruluyor ama çocuklar da en çok onu seviyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Amina Osman da Musa'nın eşek arabasının sesini duyunca çocukların sevinçle koşarak sokağa çıktıklarını söyledi.

"Eşek arabasının sesini duymak bizim için suya kavuşmak demek. Allah Ahmed'den razı olsun, devletin yetişemediği yerde su ihtiyacımızı karşılıyor." ifadelerini kullanan Amina, özellikle küçük çocuklu ailelerin suya daha fazla ihtiyaç duyduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
eşek Moritanya NUAKŞOT Su

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