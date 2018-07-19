HABER

Nüfus kayıtlarında "ölü" görünen kişi yaşadığını mahkeme yoluyla kanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde nüfus kayıtlarına "ölü" olarak kaydedilen Barış Durdu, durumun düzeltilmesine yönelik açtığı davayı kazandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde nüfus kayıtlarına "ölü" olarak kaydedilen Barış Durdu, yapılan yanlışlığın giderilmesi için açtığı davayı kazandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da yaşayan KOAH ve kalp hastası Barış Durdu (39), tedavi olmak için hastaneden randevu talep etti. Bir süre sonra hastaneden aranan Durdu'ya, "kayıtlara göre ölü göründüğü" söylendi.

Durdu, durumun düzeltilmesi için dava açtı.

Durdu'nun avukatı Leyla Tekedereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşayan müvekkilinin, durumu öğrendikten sonra Malatya'ya gelerek hukuki süreci başlattığını söyledi.

Müvekkilinin köyünde, kendisiyle aynı isim ve soyadını taşıyan başka bir kişinin vefat ettiğini, bu kişinin kimliği bulunamadığı için Durdu'nun kayıtlara "ölü" olarak geçtiğini anlatan Tekedereli, bunun üzerine dava açtıklarını belirtti.

Tekedereli, davayı açtıkları gün karar çıktığını kaydederek, "Barış beyin KOAH ve kalp hastası olması, süreci hızlandırdı. Yerel mahkeme de bu konuda bizimle aynı kanaatteydi ve süreci çok çabuk bir şekilde sonuçlandırdık. Davamızın aşamalarını elden takip ederek ve duruşmasını aynı gün yaparak kararı kesinleştirdik." diye konuştu.

Müvekkilinin Ankara'ya "sağ" olarak döndüğünü ifade eden Tekedereli, Durdu'yu mağdur eden kişiler hakkında da şikayetçi olacaklarını sözlerine ekledi.

PARTNERÇıtır manken bu kez bikini bile giymedi!Çıtır manken bu kez bikini bile giymedi!
Nazilli'de yanan orman ve zeytinlik alan gündüz görüntülendiNazilli'de yanan orman ve zeytinlik alan gündüz görüntülendi
Turkuaz, siyah... İşte İstanbul'un yeni taksileriTurkuaz, siyah... İşte İstanbul'un yeni taksileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçadağ Barış Durdu Malatya Nüfusta ölü gösterildi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.