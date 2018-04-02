Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Nüfus Müdürlüğü randevu araması, pasaport ve sürücü belgesinin de nüfus müdürlüklerinden alınacağı haberi sonrasında artış gösterdi. Bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 28 Mart'ta düzenlenen törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti. Bu kapsamda pasaport ve sürücü belgeleri, nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Vatandaşlar söz konusu işlemlerini, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya resmi internet adresinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek yaptırıyor. Nüfus Müdürlüğü randevusu almak için aşağıdaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVU NASIL ALINIR? Nüfsu Müdürlüğü randevu alma işlemi nasıl yapılıyor? Vatandaşlar özellikle bugün sürücü belgesi ve pasaportun nüfus müdürlüğü üzerinden alınması yürürlüğe girmesi nedeniyle araştırmaya başladılar. Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Nüfus Müdürlüğü randevu alma işlemi için ilk olarak aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor.

Nüfus Müdürlüğü randevu alma Bu linke tıkladığını zaman açılan sayfada ik seçenek var. "Randevu Al" ve Randevu Durumu Görüntüle". Burada randevu al kısmına tıklayınca size TC kimlik kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaport randevu alma şeklinde üç seçenek sunuyor. Burada randevu almak istediğiniz işlem için tıklıyorsunuz ve size uygun olan il ve ilçe seçimi yaparak randevunuzu oluşturuyorsunuz. Daha sonra siteye tekrar girerek isterseniz randevu durumunuzu görüntüleyebilir ve sorgulayabilirsiniz. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVUSU ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN Bu işlemlerden önce dikkat edilmesi gereken başvurudan önce ücretleri yatırmanız gerekiyor. Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor. 02.04.2018'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), Pasaport ve Sürücü Belgesi başvuru bedellerinin başvurudan önce vergi dairesine ait ilgili birimlere veya https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/odeme adresinde belirtilen ödeme noktalarına yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.

KİMLİK KARTI BAŞVURUNDA İSTENEN BELGELER İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır. 2018 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL’dir. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.