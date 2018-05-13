Nüfus müdürlüklerine vatandaşlar tarafından, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde 511 bin 597 yerleșim yeri beyanında bulunuldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran'daki seçimler nedeniyle, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine vatandaşlarca 511 bin 597 yerleșim yeri beyanı yapıldı.
Nüfus ve Vatandașlık İșleri Genel Müdürlüğünce, yıl bașından bugüne kadar doğum, evlenme, boșanma, gaiplik, idari kayıt düzeltme, kayıt düzeltme, ölüm, soybağı, tanıma, vatandașlık, velayet, evlat edinme, yerleșim yeri beyanı olmak üzere 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi.
Yılın ilk gününden bu yana il ve ilçe nüfus müdürlüklerince 10 milyon 440 bin 945 kişiye işlem yapıldı.
- "3'ü bir yerde" uygulamasına 2 milyondan fazla bașvuru
2 Nisan'dan itibaren "3'ü Bir Yerde" uygulaması ile kimlik, pasaport, sürücü belgesi işlemleri il ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütülmeye bașlandı.
Uygulamanın bașladığı günden bugüne kadar 1 milyon 529 bin 285 kimlik kartı, 226 bin 922 pasaport, 276 bin 974 sürücü belgesi olmak üzere 2 milyon 33 bin 181 bașvuruda bulunuldu.
Yıl başından bu yana yeni çipli kimlik kartı bașvuru sayısı ise 6 milyon 348 bin 91 olarak kaydedildi.
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