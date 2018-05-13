Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran'daki seçimler nedeniyle, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine vatandaşlarca 511 bin 597 yerleşim yeri beyanı yapıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, yıl başından bugüne kadar doğum, evlenme, boşanma, gaiplik, idari kayıt düzeltme, kayıt düzeltme, ölüm, soybağı, tanıma, vatandaşlık, velayet, evlat edinme, yerleşim yeri beyanı olmak üzere 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi. Yılın ilk gününden bu yana il ve ilçe nüfus müdürlüklerince 10 milyon 440 bin 945 kişiye işlem yapıldı.
2 Nisan'dan itibaren "3'ü Bir Yerde" uygulaması ile kimlik, pasaport, sürücü belgesi işlemleri il ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütülmeye başlandı. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 1 milyon 529 bin 285 kimlik kartı, 226 bin 922 pasaport, 276 bin 974 sürücü belgesi olmak üzere 2 milyon 33 bin 181 başvuruda bulunuldu. Yıl başından bu yana yeni çipli kimlik kartı başvuru sayısı ise 6 milyon 348 bin 91 olarak kaydedildi. (AA)
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