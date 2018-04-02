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Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelinde bugün itibarıyla pasaport ve ehliyetlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeni ile birçok ildeki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaya başlarken E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, bunun önüne geçilmesi için vatandaşlara da çeşitli görevler düştüğünü söyledi.

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE genelinde bugün itibarıyla pasaport ve ehliyetlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeni ile birçok ildeki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaya başlarken E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, bunun önüne geçilmesi için vatandaşlara da çeşitli görevler düştüğünü söyledi.
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, uygulanın başlaması ile birlikte Türkiye genelinde müdürlüklerde de iş yükünün arttığı söyledi. Başkan Kart, "Bugün itibariyle ehliyet ve pasaportların devri nüfus müdürlüklerinde gerçekleşti. Devir işleminin gerçekleştiği andan itibaren ilk günlerde aksaklık yaşanacaktır. Vatandaşlardan istirhamımız, bizlere ilk başta biraz sabır göstermeleri ve sistemin oturmasını beklemelerini istiyoruz. İşlem yapmak için nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlarımızdan öncelikle Alo 199’dan randevu almaları ya da internet üzerinden online randevu almalarını bekliyoruz. Anlaşmaları bankalardan, vergi dairelerine giderek gerekli ücreti yatırdıktan sonra nüfus müdürlüklerine gelirlerse hem bekleme sürelerine hem de bizim iş yükümüzü hafifleteceklerdir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bir çağrıda bulunan Kart, "Bu kadar iş yükü alan ve işlem yoğunluğu olan nüfus müdürlüklerimizdeki personelimizin sesinin duyulmasını bekliyoruz. Gerekli alt yapının, eksikliklerin, personel açığının giderilmesinin bekliyoruz. Bu hem de personel ataması bekleyen vatandaşlarımıza da müjdeli bir haber olacaktır. Şu anda oturmuş bir sistemimiz yok. Yeni bir uygulama olduğu için, personel ve fiziki alt yapı eksikliği ve cihazlar nedeni ile büyük problemler yaşıyoruz. Bu entegrasyon sürecinin biraz zaman alacağını düşünüyoruz. Belli bir süre sonra oturacaktır. Vatandaşlarımız da daha sağlıklı hizmet alacaktır" diye konuştu.

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