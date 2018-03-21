Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türk vatandaşlığından çıkan kişilerle ilgili "Vatandaşlıktan Kaçış” şeklinde çıkan haberlere ilişkin, “Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerdeki haklardan tam olarak yararlanabilmek için Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmektedir” açıklamasını yaptı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türk vatandaşlığından çıkan kişilerle ilgili "Vatandaşlıktan Kaçış” şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Almanya ve Avusturya başta olmak üzere çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerdeki haklardan tam olarak yararlanabilmek için Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmektedir" denildi.

Ayrıca, 2012-2016 yılları arasındaki dönem incelendiğinde; çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi sayısında azalma olduğu, yeniden Türk vatandaşlığını kazanan kişi sayısında ise artış olduğu tespit edildiği ifade edildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında bir milletvekilimizin Türk vatandaşlığına kabul edilen ve Türk vatandaşlığından çıkan kişi sayılarına ilişkin bilgi edinme talebine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen bilgiler ‘Vatandaşlıktan Kaçış’ algısı oluşturacak şekilde haberle servis edilmiş olup, kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır. Başta Almanya ve Avusturya olmak üzere çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerdeki haklardan tam olarak yararlanabilmek için Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmektedirler. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler talep etmeleri halinde yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilmektedirler. Ayrıca doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler ve altsoyları Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilmekte olup Kanunda belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmektedirler. 2012 yılında 38 bin 864, 2013 yılında 35 bin 262, 2014 yılında 28 bin 940, 2015 yılında 27 bin 782 ve 2016 yılında 24 bin 545 kişi çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş, 2012 yılında bin 564, 2013 yılında bin 469, 2014 yılında bin 546, 2015 yılında bin 207 ve 2016 yılında 2 bin 565 kişi yeniden Türk vatandaşlığını kazanmıştır. 2012-2016 yılları arasındaki dönem incelendiğinde; çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi sayısında azalma olduğu, yeniden Türk vatandaşlığını kazanan kişi sayısında ise artış olduğu tespit edilmiştir."