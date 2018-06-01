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Nüfusa kayıtlı olunan yerde askerlik imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Şehit ve gazi yakınları, isteğe bağlı şekilde, nüfusa kayıtlı oldukları, kendileri veya ailelerinin ikamet ettiği il hudutlarındaki birlik, kurum ve karargahlarda askerlik yapabilecek

Şehit ve gazi yakınları, isteğe bağlı şekilde, nüfusa kayıtlı oldukları, kendilerinin veya ailelerinin ikamet ettiği il hudutları içerisindeki birlik, kurum ve karargahlarda askerlik yapabilecek.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerle, terör eyleminin ortaya çıkarılmasına, etkilerinin azaltılmasına veya bertaraf edilmesinin sağlanmasına yardımcı olurken yaşamını yitiren, yaralanan veya engelli hale gelen sivillerin öz çocuklarının, aynı anne babadan olma kardeşlerinin tamamının silah altına alınmayacağı ve silah altındakilerin, istekleri halinde, terhis edilebileceği Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile kararlaştırılmıştı.

Bu hükmün, güvenlik korucuları da dahil kamu görevlilerinin, öz çocuklarıyla aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden birine de uygulanmasına karar verilmişti.

Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenlerle muafiyet kapsamına girmekle birlikte bu haktan yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerler yönergeyle belirlendi.

Buna göre, bu haktan istifade edemeyen ya da etmeyen şehit yakınlarıyla gazilere, kendisinin veya ailesinin ikamet ettiği veya nüfusa kayıtlı olduğu il sınırlarındaki birlik, kurum ve karargahlarda askerlik hizmeti yapabilmeleri imkanı getirildi.

Hak sahiplerinin, tercih ettiği yerde birlik, kurum, karargah bulunmaması halinde dağıtımlar tercih edilen yere yakın birlik, kurum ve karargahlara yapılacak.

Bu haktan Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden, yaralanan, engelli hale gelen yükümlüler, kamu personeli ve sivillerin kanuni yakınları faydalanacak.

Kore ve Kıbrıs gazileriyle bu kanun haricindeki personel ve kanuni yakınları kapsam dışında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
KHK Şehit ve gazi yakınlarının dağıtım birlikleri

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