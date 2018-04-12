HABER

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Mardin'de nüfus kayıtlarına göre 20 yıl ölü gözüken vatandaşın dramı yürekleri burktu. Kimliksizlik yüzünden yıllarca işsiz kalan Şeyhmus Bağış, kötü koşullarda yaşam mücadelesi veriyor

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Mardin'de resmi kayıtlarda 1998'de öldüğünü 2002 yılında öğrendikten sonra yaşadığını ispatlamak için 2012 yılına kadar mücadele veren Şeyhmus Bağış’ın (49) başına gelmeyen kalmadı. Ehliyet ve pasaportuna el konulması nedeniyle yıllarca iş bulamayan, kimliğini yıllar sonra mahkeme kararıyla alan ancak bunun ardından da asker kaçağı olarak aranmaya başlayan babası Bağış, yıllarca işsiz kalması nedeniyle derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. İki çocuğunu ve eşini kaybeden, diğer çocukları da kimliksizlik yüzünden eğitim göremeyen Bağış’ın dramı yürek burkuyor.

Ortaköy Mahallesi’nde ikamet eden Bağış, Irak’a tır şoförlüğü yaparken 2002’de vize süresini uzatmaya gittiğinde nüfusta ölü olarak gözüktüğünü öğrendiğini belirtti. Bunun üzerine gözaltına alındığını anlatan Bağış, “Emniyet’e götürüldüğümde ölü birinin kimliğini kullandığımı söylediler. Güçlükle ikna edip kimliğimi aldım. Ancak ehliyet ve pasaportuma el koydular. İşimden gücümden oldum” dedi.

Kimliğine verdiği hukuk mücadelesi sonucu 4 yıl önce mahkeme kanalıyla kavuştuğunu dile getiren Bağış, “Ancak daha sonra da talihsizlikler peşimi bırakmadı. Kimliğimi aldıktan bir süre sonra yol kontrolünde çevirdiler ve asker kaçağı diye beni aldılar. Askerlik şubesine gittim. Daha önce askerlik yaptığımı ispatladım. Yaşadığımı ispatlamak ve işimi geri kazanmak için mücadele ederken ağır kayıplar verdim” diye konuştu.

İHA

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin nüfus şeyhmus bağış

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu taksici hakkında flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu taksici hakkında flaş karar

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.