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Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 10:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

500 bin nüfusunu aşan 12 il büyükşehir statüsüne geçecek. Nüfus kriteri 300 bine düşürülürse bu sayı 58'e kadar çıkabilecek. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın üzerinde çalıştığı büyükşehir düzenlemesi önceki hafta Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu. 4 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmada bazı düzenlemeler alternatifli olarak anlatıldı. Büyükşehir statüsüne geçecek iller için 2 ayrı nüfus kriteri üzerinde duruldu.81 il ‘büyükşehir' ve ‘bütünşehir' olarak ikiye ayrılacak.

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Başbakan Yıldırım'ın ‘olur' dediği düzenleme önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatılacak. Erdoğan'ın vereceği talimat sonrasında düzenlemeye son şekli verilecek. Buna göre nüfusu 750 bin kişinin üzerinde olan 30 kent büyükşehir statüsüne kavuşacak. AK Parti'nin üzerinde durduğu birinci formüle göre büyükşehir statüsü için 500 bin kişilik nüfus kriteri esas alınacak. Bu durumda 2016 yılı sonu itibarıyla bu kriteri geçen Afyonkarahisar, Sivas, Adıyaman, Tokat, Zonguldak, Elazığ, Batman, Kütahya, Ağrı, Çorum, Osmaniye ve Çanakkale büyükşehir olmaya hak kazanacak.

BİR SEÇENEK DAHA VAR

Diğer tartışılan bir seçenek ise büyükşehir statüsü için alt sınırın 300 bin nüfus olması yönünde. Binali Yıldırım'ın sıcak bakmadığı düzenleme kabul görürse büyükşehir sayısı 58'e çıkacak. Kentler için 300 bin nüfusu baz alınırsa büyükşehir statüsüne geçecek iller arasına Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce, Uşak, Kırklareli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt eklenmiş olacak.

BOLU 14 KİŞİ İLE LİSTE DIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Bolu sadece 14 kişi ile düzenlemeden yararlanamayacak. Bolu'nun nüfusu 2016'da yapılan nüfus sayımına göre 299 bin 896 olarak hesaplanmıştı. Ayrıca, Büyükşehir statüsü elde edecek illerdeki tüm köyler tarih olacak. Köyler yeni dönemde mahalleye dönüşecek. Köylerde yaşayan vatandaşlar ise 2019'daki belediye seçimlerinde büyükşehir adayına oy verecek. Düzenlemenin 2019'da uygulanabilmesi için 30 Mart'tan önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım ak parti Büyükşehir

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
BÜYÜK ŞEHİR YAPILMASIN KÖYLER BİTİK HİZMET FALAN YOK YANLIŞ YAPILIYOR VERĞİ ALACAĞIZ DİYE KÖY YAŞAMI ÇEKİLMEZ OLUYOR BERBAT BİR UYGULAMA KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİ VAR OLMALI YANLIŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ
AMAÇ SADECE SİYASİ rantttttttttttt ALLAH BELANIZI VERSİN.. madem öyle bütün şehirleri büyük şehir yapın.........
ne faydası var fazla vergi alacaklar bize ne faydası olacak bunun
osmaniye adıyaman şırnak gibi iller nasıl büyükşehir statüsüne geçebilir çok ilginç her mahalleye bir ilçe kurun bari
SURİYE, IRAK, İRAN v.s ÜLKELERDEN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPARAK ÜLKELERİNE DÖNMEYENLERE VATANDAŞLIK BOŞUNA MI VERİLMEKTE ?? BÖYLE BÜYÜKŞEHİR YAPILANMASI HİÇ BİR FAYDA GETİRMEZ.
amaç vergi tabiki. daha başımıza ne vergiler çıkartacaklar siz oy verdikçe..
milleti yolmanin yeni taktigini bulmuslar aferin size
bu sekılde bolerek daha fazla beledıyey sahıp olmaya calısıyorlar . olsalarda degısen bırsey olmayacak . akp bıttın sen
SİVAS NEDEN YOK
Sırf olası rantların Akpye akması için yapılan düzenleme. Seçim zamanı kırsal kesimden yüksek oy alıp fakat söz konusu şehirlerin merkezlerini kaybeden Akp asıl rant büyük şehir belediyesi altında dönmesinden dolayı Büyük şehir nüfüsunu 500 K ya kadar düşürüyor. Böyle olunca amaçları 2019 da haritayı sarıya boyayıp çalma işine 81 elden sarılmak. Hedefteki iller ise 2 seçimdir kaybettiği Zonguldak, kıl payı kaybettiği Yalova , sözde Bahçeli Kalesi Osmaniye, Ağrı, Çanakkale, Nüfusu 60K kadar artarsa sürpriz bi şekilde kaybettiği Giresun, Şırnak ve Batman diyebiliriz.
büyük şehir statüsü uygulaması tam bi rant uygulaması. vatandaşı soymaktan başka bir işe yaradığı yok. üstelik adı ile alakasız uygulama. nüfus ne olmuş da 500 bini geçince değişen ne? bunu birde uyanıklar 350 bine çekmeye çalışıyorlar hepten boş iş. adı üzerinde büyükşehir nüfusu milyonu geçen şehirler için olmalı. gerisi hikaye.
GİRESUN U BÜYÜKŞEHİR YAPARAK KAZANAMADIKLARI İL BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ELE GEÇİRECEKLER GEÇMİŞ DÖNEMDE ORDU DA YAPTIKLARI GİBİ ilçe ve köydeki vatandaşın oyunu il için kullanmak.ilginç bir tuzak
beraber yürüdük biz yollarda, yapin gitsin, her türlü oy gelir.
BÜYÜK ŞEHİR OLACAĞIZ DİYE SEVİNECEKLERE MÜJDELİ HABERİ BEN VEREYİM.ESKİDEN BÜYÜK ŞEHİR DEĞİLDİK.BELDE BELEDİYEMİZ VARDI.BELEDİYEMİZ BELDEMİZİN HER HİZMETİNİ EKSİKSİZ KARŞILIYORDU.HER TÜRLÜ ARAÇ VE GERECİMİZ VARDI.GÜYA BÜYÜK ŞEHİR ETTİLER BİZİ İLÇE MERKEZİNDEN ÇÖP KAMYONU,JCB GELMESİ İÇİN SIRA BEKLER OLDUK.KAR YAĞIYOR YOLLAR KAPANIYOR BEKLİYORUZ Kİ İLÇE BELEDİYESİ BİZE GREYDER GÖNDERSİN YOLUMUZ AÇILSIN.TAM BİR REZİLLİK.VERGİLERİNİZİ DE FAZLA ÖDERSİNİZ
tamamen akp nin kan kaybının önüne geçmek için yaptığı seçim yatırımı.büyükşehir olmak vergilerin 4ekatlaması demek,o şehrin zengin ve siyasilerinin üç dört kat daha fazla götürmesi demek.ama milletimiz hala bunun ödülmü yoksa yeni vergiler mi olduğunu bir türlü anlayamadı
Nufusla buyuksehir olmasin hatay da ozellikle antakya da yol yok su yok yol olmayan memelekette buyuksehit olsa ne olur
boş işler.
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