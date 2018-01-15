Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Başbakan Yıldırım'ın ‘olur' dediği düzenleme önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatılacak. Erdoğan'ın vereceği talimat sonrasında düzenlemeye son şekli verilecek. Buna göre nüfusu 750 bin kişinin üzerinde olan 30 kent büyükşehir statüsüne kavuşacak. AK Parti'nin üzerinde durduğu birinci formüle göre büyükşehir statüsü için 500 bin kişilik nüfus kriteri esas alınacak. Bu durumda 2016 yılı sonu itibarıyla bu kriteri geçen Afyonkarahisar, Sivas, Adıyaman, Tokat, Zonguldak, Elazığ, Batman, Kütahya, Ağrı, Çorum, Osmaniye ve Çanakkale büyükşehir olmaya hak kazanacak.
BİR SEÇENEK DAHA VAR
Diğer tartışılan bir seçenek ise büyükşehir statüsü için alt sınırın 300 bin nüfus olması yönünde. Binali Yıldırım'ın sıcak bakmadığı düzenleme kabul görürse büyükşehir sayısı 58'e çıkacak. Kentler için 300 bin nüfusu baz alınırsa büyükşehir statüsüne geçecek iller arasına Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce, Uşak, Kırklareli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt eklenmiş olacak.
BOLU 14 KİŞİ İLE LİSTE DIŞI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Bolu sadece 14 kişi ile düzenlemeden yararlanamayacak. Bolu'nun nüfusu 2016'da yapılan nüfus sayımına göre 299 bin 896 olarak hesaplanmıştı. Ayrıca, Büyükşehir statüsü elde edecek illerdeki tüm köyler tarih olacak. Köyler yeni dönemde mahalleye dönüşecek. Köylerde yaşayan vatandaşlar ise 2019'daki belediye seçimlerinde büyükşehir adayına oy verecek. Düzenlemenin 2019'da uygulanabilmesi için 30 Mart'tan önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor.
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