Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

TRT’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Program konukları İbn Haldun Üniversitesinden Dinler Tarihi konusunda uzman olan Prof.Dr. Ömer Faruk Harman ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek oldu. Programa Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek’in iddiaları damgasını vurdu. Açıklamaları ile Pelin Çifti ve Prof.Dr. Ömer Faruk Harman'ı da şaşırtan Dr. Yavuz Örnek, Hz.Nuh zamanında günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu ve bir bilim adamı olarak bunları ispatlayabileceğini iddia etti.

OĞLUNU CEP TELEFONU İLE ARADI

Dr. Yavuz Örnek, konuşmasında Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü savundu. Örnek ayrıca 10 bin yıl önce o dönemde Hz. Nuh’un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını söyledi. İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek soru üzerine bunları açıklamakta zorluk çekti.