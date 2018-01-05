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Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 18:28 | Son Güncelleme 10 saat önce

TRT’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Programa Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek’in iddiaları damgasını vurdu. Örnek, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söyledi. İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA gönderildiğini iddia etti.

TRT’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Program konukları İbn Haldun Üniversitesinden Dinler Tarihi konusunda uzman olan Prof.Dr. Ömer Faruk Harman ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek oldu. Programa Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek’in iddiaları damgasını vurdu. Açıklamaları ile Pelin Çifti ve Prof.Dr. Ömer Faruk Harman'ı da şaşırtan Dr. Yavuz Örnek, Hz.Nuh zamanında günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu ve bir bilim adamı olarak bunları ispatlayabileceğini iddia etti.

OĞLUNU CEP TELEFONU İLE ARADI

Dr. Yavuz Örnek, konuşmasında Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü savundu. Örnek ayrıca 10 bin yıl önce o dönemde Hz. Nuh’un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını söyledi. İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek soru üzerine bunları açıklamakta zorluk çekti.

Dr. Yavuz Örnek ayrıca Nuh’un oğlunun uçan bir cisim kullandığını, Hz. İsa’nın 2000 yıl önce değil 2 bin 300 yıl önce doğduğunu, Nuh Tufanının bölgesel değil tüm dünyada gerçekleştiğini, gemiye canlı hayvan alınmadığı, Hz. Nuh’un döllenmiş bir dişi bir erkek yumurta sipariş ettiğini ve siparişlerin o dönemde Amerika’dan, Fransa’dan Hz. Nuh’a yollandığını belirtti. Yavuz Örnek'in çok iddialı konuşması üzerine Pelin Çift ve Prof.Dr. Ömer Faruk Harman oldukça şaşırdı. Pelin Çift’in düzeltme çalışmalarını da "ben bilim adamıyım bilim adına konuşuyorum" diye engelledi.

"GEMİDEN GÜVERCİN DEĞİL İNSANSIZ HAVA ARACI YOLLANDI"

Dr. Yavuz Örnek, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA yollandığını söyleyince Pelin Çift dayanamayarak "Hocam bunun bilimsel ispatı var mı? diye sordu. Dr. Yavuz Örnek “Efendim ileri teknoloji varken niye güvercin yollasınlar” diye cevap verdi.

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Okuyucu Yorumları 227 yorum
işte öğrenci yetiştiren bi eğitici.bizim çocuklar bunlara kalırsa vay halimize.
Bu abi sanırım kafayı yemiş bunu görevden alın da hiç değilse öğrencilere zararı olmasın.
(Kehf 54)'te de belirtildiği üzere insan çok tartışmacı bir varlıktır. Allah'ın, hakkında hiç bir delil indirmediği konularda bir Müslüman zanna göre konuşmamalıdır. Aksi halde Hz. Adem'in yediği meyve elma mıydı, yoksa armut muydu diyerek, İsrailiyattan bir farkımız kalmaz. Kaldı ki, öyle oldu ya da olmadı, bunun Müslümanlara ne faydası var? Allah'ın Nuh tufanı ile bize vermek istediği mesaj apaçık ortada dururken, bu konulara girmenin kimseye bir faydası yoktur. Alim diye geçinenler, insanlara sorumluluklarını hatırlatıp, Hakkı söyleyeceklerine, gereksiz konularla insanları uyutuyorlar.
@abdurrahmansahin Arkadaşım daha nekadar kalacak.Yılların hocası.Kimlere ders vermiştir.Demekki başarılı....!
@abdurrahmansahin BENCE BU ADAM GİZLİ FETÖCU MAHSUS YAPIYOR Kİ AKP KÖTÜ İMAJA SAHİP OLSUN DİYE BEN HÜKÜMETET KİLİSİ OLSAM BU VE BUNUN GİBİLERİ TUTUTKLARIM
@abdurrahmansahin Ciddiye alınsa, Adamın Akıl hastanesinde olması lazım. Ciddiye almasan Yetiştireceği öğrenci de çağ dışı kalacak çoğalacaklar..!? İlk OTOMOBİL 1885 Yılında yapıldı...Biz ''BEŞ BABAYİĞİT'' İ YENİ TOPLADIK..!?
Bunlardan hakim ve savcıda yapıldığını düşünün gene gülecekmisiniz.
Kafayı mı yedin emmiii :)
bir bitmediniz gitti..
adam doğru söylüyor hava aracının planlarını da ben çizdim ben şahidim olanlara
Evet evet hatta radar v.s. tarafından görülemeyen ileri teknoloji bir aletti.
beni de bedava çalıştırdın kaynaktı nükleer reaktör montajı derken 3700 yıldır seni arıyom bitcoin olarak ödersin artık borcunu da yeter manavın bakkalın önünden geçemiyom yüzlerce yıl oldu
bencede doğru o zaman teknoloji bu zamandan ileri sonra tufanla her şey sıfırlanıyor şimdilerde yeniden insanoglu bu seviyelere geldi bundan sonrada ne olacağı belli olmaz
Ahh benim saf kardeşim senin hiç mi kafan yok. Hadi diyelim ileri teknoloji vardı ve bunlar bir afet ile yok oldu. O zamandan bu zamana hiç mi bir şey kalmaz hiç mi bir ipucu, kalıntı olmaz. Bunları bırak madem teknoloji ileri düzeydi uzaya falan neden uydu v.s. atmadılar.
@sufireso az anlatsana reis nasıl sıfırlanmış format mı atmışlar? dinazorların bile fosilleri dururken o dönemin kanıtları nerde? amaan kime soruyon desene :)
@sufireso Arkadaş nerede,ne yiyerek-içerek yaşıyorsun?Geçmiş olsun.
Bunları Tayyip Erdoğan dese yüzde 50 inanır
bu adama trt benim vergimle para veriyorlar haram olsun
ülke ne hale geldi içler acısı
TRT artık gerçekten acınacak hale geldi,akıl tutulması ve beyin yokluğu çeken herkes bu kanala çıkıyor.
Ayaklar baş olmuş
Prof.’u böyle ise varın siz düşünün kitlenin gerisini!
programı izledim böylebir akademisyenin varlığından utandım couklarımız kimlere emanet
Baban o gece keske nobetci eczaneyi bulup bir kılıf alabilseydi
Cep telefonunun markası ve GSM operatörünü merak ettim. Bilimsellik böyle olur. Adam her dediğini bilimsel olarak ispatlıyormuş (ekranda ispatlamadı ama neyse) Türkiye'nin geleceği parlak görünüyor.
Hahaha smmaguldum peygsmbetımızde ardı aşaya uzay aracı ılemi gitti
Hatta Hz. Nuh Cebrail ile whatsapp'tan yazışıyormuş.
@xweza2 gülme krizine girdim..
Mürit uçmaz, hoca uçurur. sözü ne kadar da doğruymuş. Salaklık herşeyde olduğu giibi bu hükümet döneminde tavan yaptı. azıttılar.
Bu adama programda ne verdılerse bende aynısını istiyorum....
MAZHAR OSMAN DERHAL HAREKETE GEÇMELi
cep numarasini biliyor muymus bari versin de bizde bilelim bu zavalli birde yillarca okul okumus ama boşuna
bilerek bu saçma programları yapıyorlar, halkın yüzde 49 unu uyutup malum kadronun saçma sapan siyasi ve ekonomik icraatlarının halkın gündemine gelmesini önlüyorlar, magazin programları, yarışma programları, abidik gübidik diziler hep bunun için, malum kadronun iktidarının mümkün olduğu kadar uzatılabilmesi için. Koyun gibi nereye sürersen oraya giden bir toplum isteniyor.
dayı ne iciyosun sen Allahaskına banada ver..
telefon iphone X black edition. hattı da Tabii ki TURKCELL
operatör neymiş peki bizde ona geçelim :)
o zamanki baz istasyonları kanser yapıyor muydu acaba.......
programı canlı izledim hoca ya sarhoştu yada uçmuş
Hz isanın kaç sene önce yaşadığı bile belli değil kasldıki kuran da net bir tarih vermiyor hz ibrahimin bile hangi tarihte yaşadığı belli değil hep varsayımlar ve telefon meselesi güzel masallar peki yarım milyon yıllık insan iskeletleri ne olacak ?
Bu adamın Prof olduğu ülkede ben kuryeyimya en çokta o koydu bana.
Uçmuş bizim hoca ???????? yaw he hee bindikleri de gemi değildi deniz altıydı yaw bunlar insanı dinden çıkarır...
NUH TUFANI VE BUNA BENZER EFSANELER,ÇOK TANRILI SÜMERLER VE BABİLLERDEN BUYANA HİKAYE OLARAK YAZILIR.KUTSAL SANILAN 3 KİTAPTA BURALARDAN KOPYA ÇEKEREK GÜNÜMÜZE KADAR GETİRMİŞTİR.DÜŞÜNÜN BİR GEMİ KURTLA KUZU ,FİLLE ZÜRAFA,TİMSAHLA GEYİZ AYNI ORTAMDA VE BUNLARIN TÜKETCEĞİ TONLARCA YİYECEK.BÖYLE BİR GEMİ BUGÜN ŞARTLARINDA BİLE OLMAZ.SAÇMALIKLARA İNANMAYIN.BU DANDİK AKADEMİSYENİDE AFAROZ EDİP GÖMÜN GİTSİN.
Takayım böyle bili,m adamına...Sıyırmış iyice.
abi bunlar citten iyi değil ya bu ülke kimlerin ellerine kaldı ALLAH sonumuzu hayreylesin
cep telefonu yapan medeniyet gemi yapapmamışmı
Ve beyin koşarak uzaklaşır
hep aklıma takılmıştır zaten. teknoloji 200 senede bu hale geldiyse insanlık tarihi m.ö 3000 lere kadar gidiyor ve belki bilmediğimiz daha geçmiş tarihlerde vardır. lakin 3000+1700 yani 4700 yıl boyunca insanlar hiç mi bişeyi akıl edip icat edememişler. açıkçası düşündürücü... ama hocamızın söyledikleri de geçmiş hakkında hiç bişey bilmeyen bizler için yenilir yutulur şeyler değil. iddialı konuşmayı kanıtlarla mümkün kılmak gerek...ben bu adamın bazı söylediklerini düşünmedim değil. ama tüm söylediklerine pek katılmıyorum.
Nuh Tufanı'na inanıyorsunuz da buna mı inanmıyorsunuz? Adam haklı.
deve sidiği kafa da yapıyormuş demek ki
ulan bu akp.li koyunlar hep aynimi yokmu adam gibi bir adam imam hatiplisi işide üye oluyor ensar vakfı tecavüzcü bakanı hırsız milletvekilleri ayrı bir komedi adamlar saçma sapan konuşuyor ama pirimde yapıyor nede olsa seçmeni yüzde yüz inanıyor
Millet,uzayda yer kapma savaşında,bunlar DEVE SİDİĞİNİN şifası peşinde!Kardeşim,bu kafa,neyin kafası anlamadım gitti!
zaten musa as da kızıldenizi jetsky le geçmişti...
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