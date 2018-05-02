HABER

"Nükleer anlaşma İran'ın yalanlarına dayanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmaya rağmen nükleer programıyla ilgili tüm planlarını korumayı başardığını iddia etti

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Japon mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarını yinelediği kaydedildi.

Netanyahu, "İran nükleer programıyla ilgili tüm planlarını korumayı başardı. Ancak nükleer silah istemeyenler plan yapmıyorlar ya da planlarını korumuyorlar. Bu anlaşma (Tahran ile P5+1 ülkeleri arasındaki anlaşma) İran'ın yalanlarına ve yanlış bilgisine dayanan kötü bir anlaşmadır." dedi.

İsrail ile Japonya arasındaki iş birliğine vurgu yapan Netanyahu, özellikle teknoloji alanındaki çalışmalara dikkati çekti.

Japonya Başbakan Abe ise beraberinde getirdiği iş adamları heyetine de işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Abe ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu yakın zamanda Japonya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Japonya Başbakanı Abe'nin İsrail ziyareti bir gün sürdü. Abe, Ortadoğu turu kapmasında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
Şok iddia: MOSSAD suikast listesine eklediŞok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin İRAN israil Japonya

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İlginizi Çekebilir

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.