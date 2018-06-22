HABER

"Nükleer anlaşma korunamazsa bölge ve dünya daha güvensiz olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:11 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avrupa’nın nükleer anlaşmayı koruyamaması halinde bölge ve dünyanın hiç olmadığı kadar güvensiz hale geleceğini belirtti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avrupa’nın nükleer anlaşmayı koruyamaması halinde bölge ve dünyanın hiç olmadığı kadar güvensiz hale geleceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Oslo Forumu'na katılarak, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği ve bölgedeki sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın ilerleme ve kalkınması için nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Salihi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tüm taraflar için bir "kazan-kazan" anlaşması olduğunu dile getirdi.

Avrupa ve anlaşmanın tarafı diğer ülkelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmayı koruması gerektiğini belirten Salihi, aksi durumda anlaşmanın çökeceğini ifade etti.

Salihi, "Avrupa Birliği ve nükleer anlaşmanın tarafı diğer ülkeler, ABD'nin politikalarına karşı koymazsa bölge ve dünya hiç olmadığı kadar güvensiz hale gelecektir." dedi.

KOEP, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

ABD Başkanı Trump, İran'la BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya arasında Temmuz 2015'te imzalanan anlaşmadan ülkesini 8 Mayıs'ta çekerek, Tahran'a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu. Anlaşmanın tarafı diğer ülkeler ise anlaşmanın devamından yana tutum sergiliyorlar. Nükleer anlaşmanın devam edebilmesi için anlaşmanın tarafı Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya'dan garanti isteyen İran bu ülkelerle müzakerelerini sürdürüyor.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Manisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandıManisa'da toprak kayması nedeniyle karayolunun bir şeridi kapandı
GÜNCELLEME - Sakarya'daki cinayetGÜNCELLEME - Sakarya'daki cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Ali Ekber Salihi

En Çok Okunan Haberler

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

İlginizi Çekebilir

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.