"Nükleer anlaşma korunamazsa bölge ve dünya daha güvensiz olur"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avrupa’nın nükleer anlaşmayı koruyamaması halinde bölge ve dünyanın hiç olmadığı kadar güvensiz hale geleceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Oslo Forumu'na katılarak, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği ve bölgedeki sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın ilerleme ve kalkınması için nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Salihi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tüm taraflar için bir "kazan-kazan" anlaşması olduğunu dile getirdi.

Avrupa ve anlaşmanın tarafı diğer ülkelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmayı koruması gerektiğini belirten Salihi, aksi durumda anlaşmanın çökeceğini ifade etti.

Salihi, "Avrupa Birliği ve nükleer anlaşmanın tarafı diğer ülkeler, ABD'nin politikalarına karşı koymazsa bölge ve dünya hiç olmadığı kadar güvensiz hale gelecektir." dedi.