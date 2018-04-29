İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, İran'ın P5+1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın sonuçsuz kaldığını söyledi.

Tasnim Haber Ajansına konuşan Hüseyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmada kalması ya da ayrılmasının uygulamada bir şeyi değiştirmediğini savunarak, "Nükleer anlaşma sonuçsuz kalmıştır. ABD'nin anlaşmadan çıkması bir şey ifade etmemektedir." dedi.

ABD yöneticilerinin anlaşma sonrası dünya kamuoyuna İran'da belirsizlik olduğunu yaymaya çalıştığını, bu nedenle İran'da yatırım yapılamadığını ileri süren Hüseyni, ABD ve bazı Avrupa makamlarının nükleer anlaşmaya bazı maddelerin eklenmesi yönündeki teklifleri kabul etmeyeceklerini, Washington'ın anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın da ayrılacağını ve nükleer faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

