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Nükleer anlaşmanın mimarı Kerry'den "gölge diplomasisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Nükleer anlaşmanın mimarlarından ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Kerry'nin, nükleer anlaşmayı korumak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Zarif'le "gölge diplomasisi" yürüttüğü iddia edildi

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, nükleer anlaşmayı yürürlükte tutmak için İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le "gölge diplomasisi" yürüttüğü iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Boston Globe adlı gazetenin görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından Kerry'nin, anlaşmayı korumak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Zarif'le gölge diplomasisi yürüttüğü öne sürüldü.

Bu kapsamda Kerry'nin iki hafta önce New York'u ziyaret eden Zarif'le BM binasında bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmek istediği anlaşmayı koruma stratejilerini görüştüğü belirtildi.

Kerry ile Zarif'in iki ay içinde ikinci kez bir araya geldiğini aktaran gazete, Kerry’nin, anlaşmayı koruma çabaları kapsamında Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında olduğu üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığını yazdı.

ABD Başkanı Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. İran ise anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kerry Zarif

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