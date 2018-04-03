HABER

Nükleer enerji tanıtım videosunda Nobelli Aziz Sancar da yer aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 02:21 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı nükleer enerji tanıtım filminde Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün rol aldı.

Nükleer enerji tanıtım videosunda Nobelli Aziz Sancar da yer aldı!

Türkiye'deki ilk nükleer enerji santrali olarak Mersin'de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK) tarafından lisans verildi. Böylece enerji bağımsızlığı adına önemli bir adım olan projede ilk resmi adım atılmış oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye'deki nükleer enerjinin önemiyle ilgili Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk bilim kadını Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı bir tanıtım filmi yayınladı.

Kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi.

ABD'DE VE TÜRKİYE'DE ÇEKİLDİ

Prof Dr Aziz Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz'ün çekimleri Ankara'da TAEK'te ve İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde, diğer çekimler ise yine İstanbul'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.

Çekimleri toplam 4 gün süren kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü.

ERDOĞAN VE PUTİN TEMEL ATACAK

Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.

Akkuyu Nükleer Santralı'nın temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Ünlü Konyaaltı Plajı, Koçyiğit’in damadının oldu!Ünlü Konyaaltı Plajı, Koçyiğit’in damadının oldu!
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalarİlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer enerji aziz sancar Bilge Demirköz tanıtım filmi Akkuyu Nükleer Güç Santrali

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK binasının depo kısmında yangın

YSK binasının depo kısmında yangın

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Bahçelievler'de araç kundaklayan 5 PKK'lı yakalandı

Bahçelievler'de araç kundaklayan 5 PKK'lı yakalandı

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.