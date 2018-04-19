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"Nükleer enerji yüksek teknolojinin lokomotifidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Eski TÜBİTAK Başkanı Şahin: "Nükleer santralin ülkemize yapılmasını istemeyenler bu ülkenin gelişmesini istemeyenlerdir. Nükleer santral yaşamın tüm katmanlarını etkiler ve gelişmesini sağlar"

MERSİN (AA) - Eski Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Sümer Şahin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin, "Nükleer santralin ülkemize yapılmasını istemeyenler bu ülkenin gelişmesini istemeyenlerdir. Nükleer santral yaşamın tüm katmanlarını etkiler ve gelişmesini sağlar. Neden Türkiye her konuda gelişip ilerlemesin ki? Nükleer enerji yüksek teknolojinin lokomotifidir" dedi.

Şahin, Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Erdemli Sempozyumu'nda "Bilim, teknoloji ve nükleer enerji" başlıklı sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini attığı Gülnar ilçesinde inşa edilecek Akkuyu NGS'yi değerlendirdi.

Nükleerin geleceğin kaynağı olduğunu ifade eden Şahin, "Nükleer enerji sadece elektrik üretmez, yaşamın tüm katmanlarına etki eder. Nükleer bilimler bu asırda ve bundan sonraki asırda insan oğlunun entelektüel değerlerini zenginleştirecek en önemli kaynak olacaktır. Nükleer bilim ve enerjisinden uzak kalan milletler yetim ve fakir kalırlar." diye konuştu.

Nükleer santrallerle ilgili farklı görüşler olduğunu anımstan Şahin, şöyle konuştu:

"Nükleer santralin ülkemize yapılmasını istemeyenler bu ülkenin gelişmesini istemeyenlerdir. Nükleer santral yaşamın tüm katmanlarını etkiler ve gelişmesini sağlar. Neden Türkiye her konuda gelişip ilerlemesin ki? Nükleer enerji yüksek teknolojinin lokomotifidir. Akkuyu'ya yapılacak olan nükleer santralin yapılması kim ne söylerse söylesin hem Mersin’in, hem Erdemli'nin hem de Türkiye’nin önünü açacaktır. Söylenildiği gibi nükleer santral insan hatalı yapılmadığı sürece çevreyi kirletmez."

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Akdeniz Belediye Başkanvekili Kaymakam Muhittin Pamuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ile çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri katıldı.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali Eski Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) B Mersin

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