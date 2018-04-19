MERSİN (AA) - Eski Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Sümer Şahin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin, "Nükleer santralin ülkemize yapılmasını istemeyenler bu ülkenin gelişmesini istemeyenlerdir. Nükleer santral yaşamın tüm katmanlarını etkiler ve gelişmesini sağlar. Neden Türkiye her konuda gelişip ilerlemesin ki? Nükleer enerji yüksek teknolojinin lokomotifidir" dedi.

Şahin, Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Erdemli Sempozyumu'nda "Bilim, teknoloji ve nükleer enerji" başlıklı sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini attığı Gülnar ilçesinde inşa edilecek Akkuyu NGS'yi değerlendirdi.

Nükleerin geleceğin kaynağı olduğunu ifade eden Şahin, "Nükleer enerji sadece elektrik üretmez, yaşamın tüm katmanlarına etki eder. Nükleer bilimler bu asırda ve bundan sonraki asırda insan oğlunun entelektüel değerlerini zenginleştirecek en önemli kaynak olacaktır. Nükleer bilim ve enerjisinden uzak kalan milletler yetim ve fakir kalırlar." diye konuştu.