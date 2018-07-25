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Nükleer enerjide uzman Türk akademisyenlere Tokyo'da eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 22:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin başlıca üniversitelerinden nükleer enerji alanında uzman doktora öğrencileri ve akademisyenler, 2 haftalık eğitim programı için gittikleri Tokyo'da Japon meslektaşlarıyla buluştu - Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan: - "Bu ülkeden öğreneceğimiz çok şey var" - Tokyo Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naoto Sekimura: - "Türkiye'den gelen öğrenciler nükleer enerji güvenliği alanında en iyi olanlar ve Türkiye'nin nükleer geleceğinde önemli rol oynayacaklar" - "Akademisyenler olarak görevimiz, nükleer enerji konusunda doğal afetlerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek. En önemlisi de geliştireceğimiz sistemlerle bunu başarabiliriz"

Türkiye'nin başlıca üniversitelerinden özellikle nükleer enerji alanında uzman doktora öğrencileri ve akademisyenler, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteklediği "Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi" (TABİP) kapsamında 2 haftalık eğitim programı için gittikleri Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japon meslektaşlarıyla buluştu.

Tokyo YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olası doğal afetlerde başta nükleer santraller olmak üzere, şehirlerin güvenliğini ve faaliyetin devamını sağlamayı hedefleyen "Direnç mühendisliği" konusunda çalışan akademisyenler YEE öncülüğünde düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

Resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya ve Türkiye'nin tarihi iş birliğinin bilim alanında da devam edeceğini belirtti. Japonya'nın nükleer enerji konusundaki deneyimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Mercan "Bu ülkeden öğreneceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin nükleer enerji geleneğinde önemli rol oynayacaklar"

Tokyo Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naoto Sekimura da doğal afetler karşısında her ihtimale hazırlıklı olmak ve çözümler geliştirmek gerektiğini söyledi. Sekimura, "Türkiye'den gelen öğrenciler nükleer enerji güvenliği alanında en iyi olanlar ve Türkiye'nin nükleer geleceğinde önemli rol oynayacaklar." şeklinde konuştu.

Sinop'ta faaliyete geçmesi planlanan nükleer santralin Türk-Japon iş birliği ile hayata geçirileceğini hatırlatan Sekimura, "Akademisyenler olarak bizim görevimiz, nükleer enerji konusunda doğal afetlerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek. En önemlisi de geliştireceğimiz sistemlerle bunu başarabiliriz." dedi.

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- Nükleer santralleri inceleyecekler

Program kapsamında Japonya'ya gelen doktora öğrencileri, Japonya'daki nükleer santralleri gezerek, güvenlik sistemlerini yerinde inceleyecek. Nükleer güvenlik konusunda üretim yapan fabrikaları da ziyaret edecek olan öğrencilere Tokyo Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden meslektaşları eşlik edecek.

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eğitim programı Japonya Tabip Tokyo yee

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