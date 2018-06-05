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Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısı hakkında konuşan Kurtulmuş, af konusunun AK Parti'nin gündeminde olmadığını söyledi. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve seçim anketlerine yönelik de açıklama yapan Kurtulmuş, "Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, NTV'ye özel röportaj verdi. Bakan Kurtulmuş, Şanlıurfa Müzesi'nde kaybolan tarihi eserlere ilişkin soruyu yanıtladı. Kurtulmuş, "Soruşturma başlatıldı, üstüne gidilecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Numan Kurtulmuş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

BAHÇELİ'NİN AF ÇIKIŞI

Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda.

SEÇİM ANKETLERİ

Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti.

BEDELLİ ASKERLİK

Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular.

APOLET TARTIŞMASI

Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz.

YÜKSEK ENFLASYON

Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir. Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz. Bu bir kur krizi değildir.

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