Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, NTV'ye özel röportaj verdi. Bakan Kurtulmuş, Şanlıurfa Müzesi'nde kaybolan tarihi eserlere ilişkin soruyu yanıtladı. Kurtulmuş, "Soruşturma başlatıldı, üstüne gidilecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Numan Kurtulmuş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



BAHÇELİ'NİN AF ÇIKIŞI



Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda.

SEÇİM ANKETLERİ



Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti.

BEDELLİ ASKERLİK



Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular.

APOLET TARTIŞMASI



Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz.

YÜKSEK ENFLASYON



Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir. Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz. Bu bir kur krizi değildir.

