Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, NTV'ye özel röportaj verdi. Bakan Kurtulmuş, Şanlıurfa Müzesi'nde kaybolan tarihi eserlere ilişkin soruyu yanıtladı. Kurtulmuş, "Soruşturma başlatıldı, üstüne gidilecek" açıklamasını yaptı.
Bakan Numan Kurtulmuş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
BAHÇELİ'NİN AF ÇIKIŞI
Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda.
SEÇİM ANKETLERİ
Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti.
BEDELLİ ASKERLİK
Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular.
APOLET TARTIŞMASI
Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz.
YÜKSEK ENFLASYON
Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir. Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz. Bu bir kur krizi değildir.
İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı
Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı
Komşudan Türkiye'ye küstah cevap
Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum