"Nur-i Dide" hat sergisi açıldı

Demir, bienalde birbirinden farklı alt temalar olduğuna işaret ederek, "Dünyaya baktığımızda tek dil, tek para birimi ve Batı kaynaklı tek kültüre zorlandığımızı görüyoruz. Yeditepe Bienali, böylesine sıkıntılı bir zamanda, İstanbul’da kaynağı da kültürü de medeniyeti de bu topraklara, kendi insanımıza ait bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe taşınması için yapılan önemli bir çalışma." diye konuştu.

"Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin, geleneksel sanatları sergileme açısından önemine değinen Demir, "Bienalde geleneksel sanatlarımızın şu anda devam edenlerinin yanında, modern sanattaki gelenek etkisini ve geleneksel sanattaki çağdaş etkileri de göreceğiz." dedi.

- 61 hat eseri bir arada

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan'ın da konuşma yaptığı açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Hattat Tahsin Kurt da AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle birlikte hazırladıkları 61 eseri bienal kapsamında sergilediklerini dile getirdi.

Hüsn-i hat sergilerinin genelde farklı hat türlerinden oluştuğuna dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Ben bu güne kadar hep ta'lik hat yazdım, onu ilerletmeye çalışıyorum. Talebelerime de ta'lik sergisi açmayı önerdim. Bu düşünceyle sadece ta'lik hattan oluşan ilk sergimizi bienal kapsamında açmış olduk. Bu serginin hazırlığını 3-4 ay içerisinde bitirdik. Hem elimizdeki eserleri tamamladık hem de yeni eserler ürettik. Bundan sonraki bienallere daha iyi hazırlanıp daha farkı eserler ortaya koyacağız."

Kurt, 1984'ten bu yana hüsn-i hatla ilgilendiğini belirterek, "Eyüpsultan, Bahçelievler, Küçükçekmece belediyeleri ile İSMEK ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nda ders veriyorum. Bizim kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Bu dalda Allah'ın rızası doğrultusunda hareket etmek üzere bu sanata başladım. Bu sanat, sadece görsel olsun ya da şenlik olsun diye yapılmaz. Ecdat da bu şekilde hareket etmiştir." diye konuştu.