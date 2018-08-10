Nur Yerlitaş modacı oldu

İstanbul,(DHA)

ÜNLÜ modacı Nur Yerlitaş taburcu oldu.

Pazartesi günü beynindeki kitle nedeniyle ameliyat edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş taburcu edildi.

Yerlitaş'ın durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Alınan örneklerden elde edilen sonuçlar Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibince değerlendirilmiş ve hastanın tedavi planı yapılmıştır. Bir süre evde istirahati takiben tedavi süreci ayaktan devam edecektir" denildi.

