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Nuray Hafiftaş için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 19:41 | Son Güncelleme

Nuray Hafiftaş için mevlit okutuldu

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için Dolmabahçe Camisi'nde mevlit okutuldu.

Akşam namazını müteakip okunan mevlide, merhume sanatçının bazı yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlithanlar tarafından Mevlid-i Şerifler okundu, dua edildi.

Programın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine yemek ve çay ikramı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe Cami mevlid-i şerif Nuray Hafiftaş

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