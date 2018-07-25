Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) ASTROLOJİ ile uğraşan Nuray Sayarı 3 yıl önce Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Hakan Uman ve eşi Neslihan Uman ile şirketleri Nes Filmcilik'e yayın yoluyla kişilik haklarına yöneltilen saldırının durdurulmasını, isminin görsel, yazılı basın, elektronik ortamda izinsiz kullanmasının yasaklanmasını ve önlenmesini istedi. Sayarı mahkemenin bu saldırılara karşı ihtiyati tedbir kararı vermesini talep etti. Mahkeme Sayarı'nın tüm süreçten bilgisi olduğu halde kardeşi ve eşiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi kişilik haklarına saldırı iddiası ile mahkemeye başvurduğunu, kardeşi ve davalık olduğu başka kişilerle yaşadığı hukuki süreçte delil yaratma amacı güttüğünü belirterek , 'dürüstlük' kuralına aykırı açılan davanın reddine karar verdi. ŞÖHRETİNİ GÜVENİLİR OLMASINI BAĞLADI 20 yıla yakın bir süredir profesyonel olarak astroloji bilimi ile uğraştığını belirten Nuray Sayarı son yıllarda bu konuda hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip saygın biri olduğunu dilekçesinde belirtti. Türkiye'de ve dünyada tanınır hale gelmesinde işindeki başarı ve güvenilir bir kişi olması olduğu belirten Nuray Sayarı, bir süredir kendi adını taşıyan nuraysayari.com.tr ve nuraysayarishop.com isimli internet siteleri üzerinden yayınlarda kendi görüntülerini ve nereden ne şekilde temin edildiği belli olmayan belki de anonim özellik arz eden fakat kesinlikle kendisinin yazmadığı burç yorumlarına kadar birçok bilginin paylaşıldığında ve ürün satışlarının yapıldığını ileri sürdü.

İNSANLARINI DOLANDIRIYORLAR Bu sitelerden adının kullanılarak iyi niyetli kişilerin duyduğu güven duygusunun yola çıkarak insanların dolandırıldığını ileri süren Nuray Sayarı satılan ürünlerin kendisiyle ilgisi olmadığını, sipariş edilen ürünlerin teslim edilmeyerek dolandırıcılık suçunun işlendiğini belirtti. SİTELERLE ALAKAM YOK Hakan Uman ve eşinin marka haline gelmiş isim ve soy ismini yan yana getirmek suretiyle hem kamuoyunu yanılttığını hem de haksız biçimde ve kendi aleyhine olacak şekilde maddi menfaat elde ettiğini ileri süren Nuray Sayarı dilekçesinde internet sitelerinin kendisiyle hiçbir alakasının bulunmadığının altını çizdi. 500 BİN TL İSTEDİLER Hakan Uman'ın internet sitesi ve sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılmak suretiyle siteleri kapatmak için 500 bin TL istediğini ileri süren Nuray Sayarı bu yolla kendisine şantaj yapıldığını iddia etti. Sayarı bahsi geçen siteler aracılığı ile hem de sosyal medya platformlarında asılsız iddialar bulunmak suretiyle kişilik haklarına yöneltilen saldırının önlenmesini mahkemeden istedi.

KARDEŞ OLDUĞUMUZU SAKLADI Nes Filmcilik şirketinin sahipleri Hakan Uman ve eşi Neslihan Uman karşı dava açtı. Nuray Sayarı'nın düzmece bir senaryoyla kendilerini iftira attığını ileri süren çift, 102 bin TL maddi manevi tazminat istedi. Nuray Sayarı'nın kendi öz ablası olduğunu belirten Hakan Uman dilekçesinde ablasının bunu mahkemeden sakladığını anlattı. FALCILIK YAPIYORDU Ablasının yıllar evvel tarotcu, falcı, medyum olarak bu işi yaptığını belirten Hakan Uman dilekçesinde profesyonel olma çabaları ile falcılara karşı polis operasyonlarının korunmak için ülkemizde moda olan astroloji uzmanı ve astrolog unvanına geçiş yaptığını ileri sürdü. ABLAMIN KİTAPLARI ÇALINTI Ülkemizde astroloji üzerine mesleki eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı yada Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına bağlı bir eğitim kurumu olmadığını belirten Hakan Uman, halkın astrolojinin bir bilim olduğunu bilmediğini ablası gibi kendi kendisine astrolog unvanı veren kişilere inandıklarını belirtti. Sahte astrologların bu şekilde birçok gelir elde etmeye başladığını belirten Hakan Uman ablasının yazdığı astroloji kitaplarının çalıntı olduğunu iddia etti.

Nuray Sayarı'nın kitaplarının, yabancı yazarların kitaplarından telif hakkı ödemeden ve atıf yapılmadan çeviri niteliğinde olduğu halde kendisi kendi yazmış gibi yayımlattığını belirten Hakan Uman, böylelikle haksız gelir elde ettiğini ileri sürdü. ASTROLOJİK TAKI VE TAŞLAR SATILIYORDU Hakan Uman ablasının kendisine teklifte bulunması üzerine 2013 yılında işini bırakarak, Arif Albayrak adına olan nuray sayari.com sitesini ve kendi adına olan nuraysayarishop.com adlı internet sitesini aralarındaki inanç sözleşmesi gereği işletmeye başladığını belirtti. nuraysayarishop.com sitesinde astrolojik takı ve taşların satışını yaptığını belirten Hakan Uman, ablasının internet sitelerinin yatırım ve masraflarına yardımda bulunmadığını belirtti. BAŞKASININ BURÇ YORUMLARINI GÖNDERDİ Dilekçede Nuray Sayarı'nın başkalarının emeği üzerinden haksız kazanç elde etmek amacıyla 2013'ün Ocak ayında astrolog Şenay Yangel'in daha önceden yazdığı burç yorumları yazılarını alarak nuraysayari.com.tr sitesinde yayınlamak üzere Hakan Uman'a göndererek yayınlattığı iddia edildi. Hakan Uman, ablası Nuray Sayarı'nın bilgisi ve talimatı doğrultusunda söz konusu sitelerin açıldığını e-ticaret sitelerinin tanıtımını katıldığı programlarda yaptığını belirterek, burç yorumlarının da astrologun asistanının gönderdiğini belirtti.