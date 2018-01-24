NURCAN ARSLAN CİNAYETİ DAVASI; SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ... 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de, 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı (39) ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış'ın (36) yargılandığı davada mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış'ın "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit , "Türkiye'deki kadın cinayetlerinin niteliklik ve nicelik bakımından yoğunluğu nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanmamasını talep ederiz" dedi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ile taraf avukatlarına süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

SANIK VE TARAF AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ile taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı ise duruşmada Avukat Sultan Koçyiğit temsil etti.