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Nurcan Arslan cinayeti davasında karar-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı (39) ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış'ın (36) yargılandığı dava karara bağlandı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA)

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı (39) ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış'ın (36) yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Barış'ı, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü. İyi hal indirimine Nurcan Arslan'ın annesi Hayriye ve Gülcan Arslan ile kadınlar tepki gösterdi. Gülcan Arslan ve Hayriye Arslan adliye önünde gözyaşlarına boğuldu. Arslan Ailesinin avukatı Gülhan Kaya da yaptığı basın açıklamasında sanığa verilen iyi hal indirimine tepki gösterdi ve iyi hal indirimi yönünden kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

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