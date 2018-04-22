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Nurçin cinayeti zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin'i vuran zanlı tutuklandı.  10 Nisan'da meydana gelen olayda Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etmişti.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin'i vuran zanlı tutuklandı.
10 Nisan'da meydana gelen olayda Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etmişti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Saldırı sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.N.'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.N işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.
M.N. mahkemedeki ifadesinde, 2012 yılında amcası Osman N.'yi öldürdüğü gerekçesiyle Ayhan Nurcin'i, Ahmad adlı bir Suriyeli ile birlikte öldürdüklerini söyledi. M.N. mahkemece, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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