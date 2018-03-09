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Nureddin Yıldız televizyon kanalı kurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 10:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Nureddin Yıldız ve cemaatinin faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Sosyal Doku TV adı altında televizyon kanalı da kuran Yıldız'ın yüzbinlerce müridinin olduğu tahmin ediliyor.

7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, kadın ve erkeğin asansörde halvet olabileceğini iddia eden, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların ‘şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu’ iddia eden, yorgandan tahrik olan Nureddin Yıldız’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

İsim vermeden Yıldız’ı eleştiren Erdoğan, din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam’da yeri olmayan içtihatta bulunan kişileri ‘marjinaller’ olarak nitelendirerek “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak ama o ayrı mesele” dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI GÖZLER NUREDDİN YILDIZ'DA

FETÖ hatırlatmasında bulunan ve Diyanet’i daha etkin olmaya çağıran Erdoğan “Din İşleri Yüksek Kurulu’nda çok çok vasıflı. Bütün ilim dallarında yetkis sahibi olan hocalarımız var. Birçok, bütün bu hocalarımız ne iş yapıyorlar. Niçin bu alanı bu adamlara kaptırıyorlar. FETÖ olayı da böyle oldu. Söyledik söyledik sonunda bir şura yaptırdık. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ’ye kaldı. FETÖ’nün arkasından gelen maalesef tiplere kaldı. Onların da vasıfları ortada. FETÖ’nün kalitesi vasfı ortada, arkasından gidenler onlar ondan daha da geri.” diye konuştu. Erdoğan’ın sözleri sonrası gözler yeniden Nureddin Yıldız'a çevrildi.

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2007’DEN BERİ ETKİN

Sosyal Doku Vakfı kimliği ile faaliyetlerini sürdüren Nureddin Yıldız’ın cemaatinin 2007’den beri etkin olduğu biliniyor. Vakfın sitesinde Yıldız ve faaliyetleri hakkında şu ifadeler yer alıyor:

"2007 yılından itibaren “Sosyal Doku” adıyla çevresini genişletmeye ve kitlelere İslam'ın mesajını “ümmet olma” şuuru ile ulaştırmaya başlamıştır. Sosyal Doku, hem dernek hem de vakıf kimliği altında onlarca vakıf, dernek ve gönül birlikteliğini bünyesinde barındırmaktadır. Sosyal Doku, ilk günlerinden itibaren Nureddin Yıldız hocamızın etrafında kümelenen ve gecesini-gündüzünü hizmete adamış bir grup gencin gayreti ile çalışmalarına başlamış, şu an yaptığı eğitim ve irşat çalışmaları ile hizmetlerine devam etmektedir"

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Sosyal Doku Vakfı, çalışmalarında ise şu temel karakteri esas aldığı savunuluyor:

1) “İşi vaktinden çok olan” ve “işi, meşgul insanın bitireceğine inanan”
2) Hedef ve hayalleri olan
3) Hayatı, ‘denge' üzerinden kurgulayan
4) Ümmet-i Muhammet'ten olmayı, hazların en büyüğü kabul eden
5) Gerçekçi ve pratik düşünen
6) Çalışmalarını paraya tahvil etmeyen
7) Plan, program ve istişare endeksli çalışan
8) Allah'ın kullarına bahşettiği tabii güzellik ve imkânları değerlendirmesini bilen
9) Bağlıları arasında makam, mevki ve statü farklarını ayrımcılık konusu yapmayan
10) Mus'ab bin Umeyr'in “Adanmış İnsan” örnekliğini çalışmalarına rehber edinen

81 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Vakıf, 81 ilde özellikle gençler üzerinde yoğun faaliyet gösteriyor. Ortaokuldan, üniversiteye kadar on binlerce öğrenciye ulaşan örgüt, düzenlediği yatılı kamplan ve seminerle de yeni müritleri kazanmaya çalışıyor. Her ne kadar vakfın sitesinde “Her hangi bir şubemiz yoktur” denilse de, cemaatin çeşitli STK’lar adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü gözleniyor. Vakıf; bağış, zekat adı altında da maddi yardım kabul ediyor.

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NUREDDİN YILDIZ TV KANALI KURDU

Son olarak Yıldız, konuşmalarının yayımlandığı bir TV kanalı kurdu. Vakfının sitesinden ‘kuruluşu’ duyurulan TV, şimdilik internetten yayın yapıyor.

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Nureddin Yıldız Recep Tayyip Erdoğan sosyal doku diyanet

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
böyle saygıdeğer hocalar kalmadı kalanı da devlet bitirmeye çalışıyor hükümet ya bana biat edeceksin yada bu diyardan gideceksin diyor resmen hükümete yakın cemaatler son sürat hızla paralarına para katmaya devam ediyor
meşhur ettiniz bu şarlatanı...
BU ZATTA KABAHAT YOK KONUŞTURANDA ASIL KABAHAT.
gelecegin fetosu. onbinlerce genç. yarım emrimde yirmi bin kişi var. baş kaldır. ak partililer bu dinle çok oynadınız. çok surunursunuz. kapatın vakfı dernegi. yada diyaneti kapatın. yoksa parça parça olacagız . Allah sizi başımızdan erkenden alsın inşallah bıktırdınız.nefret ediytorum sizden.ve arkanızdan gelen cahil kesimden
Bonzai satan görürseniz dalın kırın kafasını gözünü. Bunlar hep bonzai yüzünden oluyor. Çekip çekip fetva veriyorlar.
ne kadar ön yargilisiniz sorarım size kaç tane sohbetinizi dinlediniz açın kadınlar hakkındaki iki tane sohbetini dinleyin kadına verdiği değere şaşıracaksınız ne ara biz bu kadar tahammülsüz olduk
Doğru diyosun sizin gibi sapıklara için iyi yorumlarda bulunuyor Allah hepinize akıl fikir versin beyin yoksunlarü
“Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır . Gazi Mustafa Kemal ATATURK.)
sasirmaya gerek varmi ataturk yillardir neden din isleriyle devlet islerini ayirmaya caoismis anlayabildinizmi.. basimizda bu kadar coban(din adami) varken bu ulke artik bir adim ileri gitmez.. millet asansor kabiniyle aya gitmeye çalışırken biz anca o asansor kabini tahrik eder gunah modunda kaliriz.. malesef bu ulke 1923 ün gerisinde kalmistir... ve boyle devam ederse daha da kotu yere de gidecektir...
Müslüman kadınlarda bu dine inanıyor, tuhaf.
bir imam nasıl bir kanal açabilir. nerden bulur bu kadar parayı. arkadaşlar bunlar ahir zaman imamları. bunlar sizi cennete götürmez. ama gunaha götürler.
AKP VE BU DANGALAĞIN YÜZÜNDEN ATEİSM YÜKSELİŞTE.DEVAM EDİN,DİNDAR NESİL YETİŞTİRECEĞİM DERKEN.BİR BAKMIŞSIN ATEİST ÜLKE.BENCE SAKINCASI YOK EN AZINDAN ŞİDDET VE ADALETSİZLİK AZALIR.
yıllar önce atatürk din işleri ile devlet işlerini karıştırmayın demişti sen kariatirdin şimdi ayıklamaya çalışıyon
''Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.'' (NİSA 34) Erkek rahatlasın diye döv denilmiyor Kur'an da.
Dindar kesime mahalle baskısı yapıyorsunuz.
La yobazzz kuranda kadın dövmek yok sen nerenle okuyorsun.
@matur_2018 sen okudunmu ki bilion hele bi araştır bakalım varmı yokmu sen nerenle okuyosan artık.
yaş ne şeyhi adam şeyh filan değil fetvayı söylüyor adam doğru söylüyor onun söylediğini diyanet söyleyemez ki bırakın konuşsun adam.
tamam sen kizini 6 yasinda evlendir o zaman
@ahm1983 boş konuşma hocam
@ahm1983 boş konusma hocam
vaybe bunları tayip erdoğan mı demiş
cok yerinde bir sorusturma olmus darisi oteki din kisvesi altinda faaliyet gosteren cemaat ve derneklerin basina !!
Bu beyinsiz dangalağın peşinden giden öküzler Allah sizlere akıl vermiş başka biri sizin beyninizi kontrol ediyorsa siz hak yolundan çıkmış şeytanın hizmetkarı olmuşsunuz demektir.
şahsen ben kadınların aşırı derecede şımartıldığı için boşanmaların arttığını düşünüyorum. istediğimi giyinirim karışamassın diyen her şeyi isteyen doymak bilmeyen kadınlar türedi, peki 30 sene önce böyle miydi? Tarz dediniz Farz ı unuttunuz. Huzur, Onur, Saadet, Şeref, Kurtuluş islamdadır denildi, güzel görünmeyi, gösterişi, şatavatı, hasetliği gururu ve kibri seçtiniz. Yapmış olduğunuz seçim size bir damla dahi huzur yüzü göstermeyecektir. Bu sözlerim namazına devam eden kocasına zulüm etmekten Allah'a sığınan kadınlara değildir onlardan Allah razı olsun.
Dinimizin emirlerini anlatan bölye saygıdeğer insanlara değil Adnan Oktar gibi şarlatanlara layık bir toplumuz. Yazık, çok yazık.
müthiş bir reklam kampanyası.... Bütün Türkiye bu zokayı bal gibi yuttu.
oyle cahil bir topluma boyle adamlar onderlik eder. erdogan cemaatlara sirtini dayarsa olacagi budur
izleyen arkadaşların hiç bir şekilde bu haberin gazına gelmemesi lazım konuşmanın tamamını eğer dinlerseniz gerçekten kadın hakkını savunuyor
PEYGAMBERIMIZ IN SOYLEDIKLERI REİS İN SOYLEDIKLERİ COK DOĞRU GÜNCELLENMELİ
bu parayı nereden buluyor bunlar
Bu adama tabii olan ya beyinsizdir ya yobazdır ya da planlı bir din düşmanıdır
güzel ülkemin sığır insanı çok fazla maalesef, yüzbinden fazladır bu yobaz, bağnaz ve beş para etmez asalak yaşayan sürü topluluğuna inanan
bu meczup karısını hergün dövüyordur.sevap diye
adamın her konuşmasında bilinç altında bastırılmış cinsel dürtüleri var. herşeyi kendine göre yorumluyor. kendisi bu konuda başarısız olduğu için kadının meta haline getirilmesi, çocuk yaşta evliliğin kolay olması, istediği anda istediği kadınla reddedilmeden beraber olmak istemesi hep kendi sapıklığının sonucudur. işin acı tarafı bu sapıklıklarına yüce yaradanı alet etmesidir. bunlar suç örgütüdür ve bu güne kadar akp tarafından hep görmezden gelinmiştir. eğer hayatı kendi zevkleriniz için din bunu buyuruyor diye dizayn ederseniz ortada ahlak kural kalmaz.
Atatürk işte bu yobazların cemaat ve dergahlarını bu yüzden kapattı. Din tacirleri Kur'anı kendi menfaatleri için yorumlar ama günümüz gerçekleri ile yorumlamaz. O gün çalışmayan kadın, bü gün hayatımızın her yerinde aktif olarak çalışmaktadır. Ayakları üzerinde durmakta, erkeğe diyet ödemesi gerekmemektedir.
Bence bu sapık zihinli zavalıların konuşmasını isteyib sonra üzerine yürüb toplumun gözünde kendilerini gökten inmiş gibi bak biz herkesi susturacak güce sahibiz sanaryoları uygulaniyor.Bu ülkede evinde bile konuşanı asker polis zoruyla adliyelere getiren savcılar bu sapık zihinli insanlık düşmanı hasta beyinlilere neden dava açmiyor,Bu ülkede sanaryolar yeri ve zamanı gelince halkı kandırmak planlarıyla uygulamaya geçirenleri bilmelidir,bunun içinde hak ve hukuku herkese isteyen ırkçı ve kinci dincilik barbarlığından arındırılmiş bir toplum olmamız gerekir.
Komedyen galiba, eğlence kanalı mı kurmuş?
BİR ÇEŞİT BONZAİ BUNLARIN YAPTIĞI
bende tam japon haberlerine bakıyordum. teknoloji ye ne yenilikler getirdi neler yaşandı diye bakıyordum.sonra bu habere bakınca gerçekten zaman makinasını biz icat ettik.dusunsenize burdan uçağa binip japonya ya gidiyorsun al sana 400 yıl ilerdesin.bizdeki konulara bak diğer milletlere bak.
Erdoğan: “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız.'' Sayın erdoğan ne demiş; islam güncellenmeli demiş. 14 asır öncesine ait demiş. Yani haşa Allah'ta peygamberimiz de Allah'ın izniyle bugünleri görememiş ve o zaman göre islam uygulanmış. Bu zamana göre değil. Nedir acaba güncel islam? Mesela başörtüsünü peygamber deyimiyle ''deve hörgücü gibi uzatmak mıdır?'' Kafayı kapatıp altına daracık pantolon giymek midir? Veya iflah olmayan hırsızı katili idam etmeyip, salıvermek beslememk midir güncel islam?
Bırakın adam ekmeğinin peşinde ben destekliyorum kendisini beyler gerçekten inanılmaz mucizenin adı gregor mavidov bu adam tamı tamına 100 kat kazandırıyo yakın arkadaşım hergün iddaa oynayarak bir ayda inanılmaz bir servet elde etti şuanda türkiyenin en zengin üçüncü kişisi bu adamı takip edin çalışmadan bir ay içinde en zenginler listesine girin
Aferin sana maynet. Bu tarz haberleri bu şekilde vermeye ve bu tip şahısları reklam eymeye devam et. Bunlar size para mı veriyor kardeşim ne diye adamların reklamını vakfı tanıtarak yapıyorsunuz yaa
yeni akp hükümetinde eminim yeri hazirdir.arkadisinda yüksekten bir destek olmasa bu salak yorumlari yapamaz.hepsi yaptiklari algi operasyonunun bir parcasi
islam ın güncellenmesine gerek yok zaten güncel,sen kendini güncelle hoca müsvettesi. kur-an’ı kerim de neyin nasıl olması gerektiği çok iyi yazıyor okuyan anlar okumayanlar da böyle müsvettelerin arkasına takılır,mazAllah ahiretini de yakabilir. Rabbim akıl fikir versin
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