Nureddin Yıldız televizyon kanalı kurdu!

7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, kadın ve erkeğin asansörde halvet olabileceğini iddia eden, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların ‘şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu’ iddia eden, yorgandan tahrik olan Nureddin Yıldız’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

İsim vermeden Yıldız’ı eleştiren Erdoğan, din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam’da yeri olmayan içtihatta bulunan kişileri ‘marjinaller’ olarak nitelendirerek “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak ama o ayrı mesele” dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI GÖZLER NUREDDİN YILDIZ'DA



FETÖ hatırlatmasında bulunan ve Diyanet’i daha etkin olmaya çağıran Erdoğan “Din İşleri Yüksek Kurulu’nda çok çok vasıflı. Bütün ilim dallarında yetkis sahibi olan hocalarımız var. Birçok, bütün bu hocalarımız ne iş yapıyorlar. Niçin bu alanı bu adamlara kaptırıyorlar. FETÖ olayı da böyle oldu. Söyledik söyledik sonunda bir şura yaptırdık. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ’ye kaldı. FETÖ’nün arkasından gelen maalesef tiplere kaldı. Onların da vasıfları ortada. FETÖ’nün kalitesi vasfı ortada, arkasından gidenler onlar ondan daha da geri.” diye konuştu. Erdoğan’ın sözleri sonrası gözler yeniden Nureddin Yıldız'a çevrildi.