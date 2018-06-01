Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Geminin önce köprü üstüne ardından savaş harekat merkezine geçen Canikli, burada aldığı brifingin ardından gemi personeliyle bir araya geldi. Türk milletinin huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşaması için yurdun her yerinde görev yapan Mehmetçik'e başarı dileklerini ileten Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yaptığı fedakarca görevlerin millet tarafından takdir edildiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile dün katıldığı Giresun'daki mitingin ardından Dalaman'a geçti. Dalaman Havalimanı'ndan askeri helikoptere binen Bakan Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateynine indi.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAK DURUMUNDAYIZ"



Canikli, Anadolu'nun her dönem saldırılarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Canikli, "Tarihte de bugün de karada, havada, denizde ülkemizin menfaatlerinin ortadan kalkması sonucunu doğuracak zaman zaman birtakım adımlar atılabiliyor." diye konuştu.

Türkiye aleyhine yanlış hesapların da gündeme getirilmeye çalışıldığını ifade eden Canikli, şunları kaydetti:

"Herkesin, Türk milletine yönelik bir saldırı ve tehdit içerisinde olacaksa onu çok iyi düşünmesi, bin defa düşünmesi gerekiyor. Kimsenin yanlış hesap yapmaması gerekiyor. Biz her yerde olduğu gibi denizlerimizde ve sularımızda bu ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumundayız ve alıyoruz. Bunlardan hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez."