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Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Asansörde yabancı bir erkek ile kadının bir arada olması halvet şartını oluşturduğu ve yatak, yorgan ve battaniyenin şehvet uyandırabileceği şeklindeki sözleriyle tepki toplayan Nurettin Yıldız, bu defa da ketçap, et, çay, baharat gibi besinleri fazla tüketmenin şehveti artırabileceğini öne sürdü

Daha önceki sözleri büyük tepkilere yol açan Nurettin Yıldız yeniden gündeme geldi.

Yıldız bu kez de baharat, ketçap, kahve, çay ve etin şehveti arttırdığını ifade ederek, özellikle gençlerin bu gıdaları tüketmemesi gerektiğini ifade etti. Nurettin Yıldız yenmemesi gereken gıdalarla ilgili şöyle konuştu:

TEK TEK SAYDI

“Mesele gıdayı şehveti azdırmayacak tarzda kullanmak. Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehvete uyaracak gazlı –kahve gibi, çay gibi, kakaolu içecekler- bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani genç biri baharatlı yemesin. Ketçaplı şeyler yemesin. Kahveye, gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Et tüketimi tıpkı diyet hastalarının kullandığı gibi olmalıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
nurettin yıldız şehvet

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah Razı olsun senden hocam. Seni tanımam etmem. Ama birçok sohbetini dinledim Bana göre Doğruları söylüyorsun. İnanmayanlar seni kesin karalayacaktır. Boşver Bize vermek istediğini biz anlıyoruz..
Hoca senin işin gücün yokmu hep bel altı düşünüyorsun
Bir adamın aklı neyse fikri ve zikri odur bu adam demek ki çay içince zevke geliyor
yaw bu adam şehvet ve cinsellikten başka bir şey bilmiyor.... haydar dümen'e rakip oldu
başka işiniz yokmu bu hocaları gündem yapmaya çalışıyorsunuz ülke berbat durumda kimse konuşmaya eleştirmeye cesaret edemiyor sonrada gelip hocaların kuytu köşeden bir fetvasını bulup gündem yapıyorsunuz sanki adam gece gündüz şehvetten bahsediyor
Hoca adeta sacmalamis.
Arkadaş senin başka işin gücün yok mu güzel vaaz etmek yerine neden bu şekilde konuları açıyorsun yalan yanlış bilgi veriyorsun ülkede başka dert yokta seni mi şöhret yapmak için uğraşır olmak istiyorsun yapacağın tek iş var dua etmek askerlere ülkemize madem hocaysan sen bunları yap daha faydalı olursun
ÜROLOJİ UZMANI GİBİ FETVA VERİYORLAR. DİN SADECE CİNSELLİKTENMİ İBARET . MİLLETE HIRSIZLIK YAPMAYIN YALAN SOYLEMEYİN DİYECEKLERİNE HAYDAR DUMEN MUAMELESİ YAPIYOR CAHİLLER... MİLLETDE DİNİ CİNSEL DÜZEN SANATI SANACAK ..
Maşaallah her seyden anliyorlar. Deneyini flan yapti galiba bunlarin...
milletçe sorunumuz kadinlara silahlara ve gösterişe düşkün olmamiz olduğu için bu ve benzeri konularda uyarilmaniz çok doğaldır. sen beline sahip çıkıyorsan cikmayanlara aklı, ilmi, tecrübesi yettigince yardimci olmaya calisan insanlara susup saygi göster bari. ön yargınızda boğuluyorsunuz. bazi insanlar vardir sadece bir insanin hayatina olumlu yesir etse ona kafidir diger tum insanlar ona dusman olsa da. bosyere gordugunuz her sakallinin altina inip igrenc saldirilarinizi yapmaktna vazgecin.
Hoca doğru söyluyor evlenmeden yemenize içmenize dikkat edin yoksa köpeklere tecavuz edersiniz diyor.
Bu sürü , beynini ergenlikten sonra omuzlarının üstündeki başa taşıyamamış. Bunların zincire vurulup hadım edilmesi gerekir. Asansörde halvet diyen adam yarın asansörde gördüğü kadına çocuğa da gel şartlar oluştu deyip saldırır baştan önlem alınmalı.
aktarlarda türlü karışımları bele guvvet veri bunlar diyerek satan tayfa sizin sakallı cüppeli geuptan oysa!.. bu açıklamanız çok ironik be hocam! cıks inanmadım sana..!
cennette yeriz içeriz bizde dayı
hocam hacı anne eşiniz mangalda pirzola biftek yahni et yemeği yapıyormu ??? gazoz ikram edip makarnaya ketçap döküyormu sık sık çay kahve ikram ediyormu ?????? yanlış anlama hocam sadece merak ettim
Bunlara ne oldu böyle? Durup dururken sanki bir yerden işaret yada talimat almış gibi birden bire hepsi fetva ehli kesildi. Her nedense konuşmaya başlayanların tamamının ortak yanı cinsellik üzerine olması. Kendilerine öyle bir din yaratmışlarki temeli ya cinselliğe, ya kadına, yada Atatürke hakarete dayalı. İngilliz misyonu ve sterliniyle yönlendirilenler haliyle onlar ne isterse o konuya ağırlık veriyor. Ağızlarından sadece Allah lafsını bekliyoruz. Ne yazıkki beklentimiz boşuna....
keşke insan zamana göre gitse. hangi zamanda neyi ne zaman söyleyeceğini düşünüp öyle hareket etse.
GALİBA BU ABAMI LEYLEKLER GETİRMİŞ )))))
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