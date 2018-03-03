Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!

Daha önceki sözleri büyük tepkilere yol açan Nurettin Yıldız yeniden gündeme geldi.
Yıldız bu kez de baharat, ketçap, kahve, çay ve etin şehveti arttırdığını ifade ederek, özellikle gençlerin bu gıdaları tüketmemesi gerektiğini ifade etti. Nurettin Yıldız yenmemesi gereken gıdalarla ilgili şöyle konuştu:
TEK TEK SAYDI
“Mesele gıdayı şehveti azdırmayacak tarzda kullanmak. Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehvete uyaracak gazlı –kahve gibi, çay gibi, kakaolu içecekler- bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani genç biri baharatlı yemesin. Ketçaplı şeyler yemesin. Kahveye, gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Et tüketimi tıpkı diyet hastalarının kullandığı gibi olmalıdır.”
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