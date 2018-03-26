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Nurgül, 3 kilometre battaniye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında yaşayan astım hastası Nurgül Soylu (14) için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakakari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında yaşayan astım hastası Nurgül Soylu (14) için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Ekipler mezraya giremeyince Nürgül, bir bataniye içerisinde 3 kilometre taşınarak ambulansa kadar getirildi.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında rahatsızlanan astım hastası Nurgül Soylu’nun yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yol kardan kapalı olduğu için ambulans köye gidemeyince karla mücadele ekiplerine haber verildi. Yüksekova Kaymakamlığına Bağlı Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri mezra yolun açmak için hemen harekete geçti. Yolun büyük kısmı kardan temizlendi ancak çamurdan kayganlaşması ve dar olması nedeniyle iş makineleri mezra içine kadar giremedi. Nurgül Soylu, yakınları tarafından bir bataniyeye konularak 3 kilometre taşınıp, ambulansa kadar getirildi.

Nurgül Soylu'ya ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Fikri Soylu, kızının öğrenci olduğunu ve hafta sonunu köyde geçirmek için eve geldiğini, akşam saatlerinde ise aniden rahatsızlandığını söyledi. Fikri Soylu, kızını hastaneye ulaştırmak için gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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