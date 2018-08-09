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Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan paylaşım şöyle:

Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Bodrum’da gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) ile ihraç edildikten sonra “işimi geri istiyorum” talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yapan öğretmen Semih Özakça ile birlikte 324 gün boyunca açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen, 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Mehmet Dersulu da Ankara'da işimi geri istiyorum eylemlerine katılmış ve birçok kez darp edilerek gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nuriye Gülmen gözaltı Mehmet Dersulu

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