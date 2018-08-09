Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan paylaşım şöyle:
Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Bodrum’da gözaltına alındı.
Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) ile ihraç edildikten sonra “işimi geri istiyorum” talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yapan öğretmen Semih Özakça ile birlikte 324 gün boyunca açlık grevini sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen, 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
Mehmet Dersulu da Ankara'da işimi geri istiyorum eylemlerine katılmış ve birçok kez darp edilerek gözaltına alınmıştı.
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