Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini sonlandırma kararı aldı

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 13:46 |3 saat önce

OHAL Komisyonu, 324 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe iade talebini reddetti. Son dakika habere göre, Gülmen ve Özakça, 324 gün önce 'İşimizi geri istiyoruz' talebiyle başlattıkları açlık grevini sonlandırma kararı aldı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iadelerine ilişkin talepleri OHAL Komisyonu'nca reddedildi. Talepleri reddedilen Gülmen ve Özakça, doktorları ve avukatlarıyla beraber basın açıklaması düzenledi. Nuriye Gülmen 324 günlük açlık grevi sürecini şöyle anlattı: "Bugüne kadar yanımızda olan Kamu Emekçileri Cephesi'ne teşekkür ederiz. Savunmamızı üstlenen ve avukatlığın nasıl yapıldığını bir kez daha gösteren Halkın Hukuk Bürosu'na teşekkür ediyoruz. Bizlere destek veren sanatçılara, sesimizi duyurmaya destek veren gazetecilere çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu direniş boyunca mektupları ile yalnız bırakmayan, biz tutsakken bizi hiç mektupsuz bırakmayan sevgili özgür tutsaklara ve ülkenin dört bir yanındaki hapishanlerden mektup yazan tüm siyasi tutsaklara çok teşekkür ediyoruz. Numune Hastanesi'nin önünde nöbet tutan, duruşma salonlarını boş bırakmayan ve tahliye edildikten sonra bizleri ziyaret eden ve ellerimizi tutan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Direnişimizi her platformda dile getiren sanatçı dostlara teşekkür ediyoruz. Acılarımızı dindirmek için çaba gösteren Ankara Tabip Odası'na bağlı hekimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu halkın evlatları ve bir parçası olarak bu halka inandık ve direnişe başladık. İnancımız boşa çıkmadı. Biz anlattık, onlar dinlediler. İnancımızı boşa çıkarmadılar. Ellerimizi tuttular, kapılarını bize açtılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz.

"DİRENİŞİMİZ BİZE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ VERDİ" 440 süren bir direnişi adım adım büyüttük. Biz direnişimizi çok seviyoruz. Direnişimiz bize özgürlüğümüzü verdi. Bize dayatılan teslimiyeti reddederek, bize dayatılanı kabul etmeyeceğimizi söyleyerek o alana çıktığımız ilk gün özgürleştik. Her geçen gün daha da özgürleştik. Bizim zincirlerimiz yok. Korktuk mu evet korktuk. Ama geri adım atmadık. Bize özgürlüğümüzü geri kazandırdığı için bu direnişi çok seviyoruz. Bugün anlatmaya ve yaşanmaya değer hikayeler yaratma vaktidir. "Zulüm varsa direnmek haktır" diyerek bu direnişe başlamıştım. Yüksel Direnişi bu direnişin adıdır. Tarih sahnesini boş bırakmamak için gerekirse bir mum olalım. Geleceğin öğretmenleri bugüne baktıklarında gördükleri bir boşluk olmasın. Mücadele eden eğitimciler olsun. Bu direniş onurumuzu korumak için başladığımız bir direnişti. Böyle başladı ve bugüne kadar da böyle devam etti. "DİRENİŞİMİZ PEK ÇOK DEĞERİ BİZE YENİDEN ÖĞRETTİ" Direnişimiz başka direnişlere örnek oldu. Başka şehirlerde başka direnişler başlattı. OHAL'in karanlığını yardığı için, 'Hiç bir şey yapılamaz' dendiği, vekillerin, gazetecilerin tutuklandığı çok çetin bir süreçte başlamış bir direniş. Bugün sokağa çıkmanın fitilini ateşleyen bir direniş oldu Yüksel Direnişi.