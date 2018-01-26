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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini sonlandırma kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 13:46 | Son Güncelleme 3 saat önce

OHAL Komisyonu, 324 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe iade talebini reddetti. Son dakika habere göre, Gülmen ve Özakça, 324 gün önce 'İşimizi geri istiyoruz' talebiyle başlattıkları açlık grevini sonlandırma kararı aldı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iadelerine ilişkin talepleri OHAL Komisyonu'nca reddedildi.

Talepleri reddedilen Gülmen ve Özakça, doktorları ve avukatlarıyla beraber basın açıklaması düzenledi. Nuriye Gülmen 324 günlük açlık grevi sürecini şöyle anlattı:

"Bugüne kadar yanımızda olan Kamu Emekçileri Cephesi'ne teşekkür ederiz. Savunmamızı üstlenen ve avukatlığın nasıl yapıldığını bir kez daha gösteren Halkın Hukuk Bürosu'na teşekkür ediyoruz.

Bizlere destek veren sanatçılara, sesimizi duyurmaya destek veren gazetecilere çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu direniş boyunca mektupları ile yalnız bırakmayan, biz tutsakken bizi hiç mektupsuz bırakmayan sevgili özgür tutsaklara ve ülkenin dört bir yanındaki hapishanlerden mektup yazan tüm siyasi tutsaklara çok teşekkür ediyoruz.

Numune Hastanesi'nin önünde nöbet tutan, duruşma salonlarını boş bırakmayan ve tahliye edildikten sonra bizleri ziyaret eden ve ellerimizi tutan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Direnişimizi her platformda dile getiren sanatçı dostlara teşekkür ediyoruz. Acılarımızı dindirmek için çaba gösteren Ankara Tabip Odası'na bağlı hekimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu halkın evlatları ve bir parçası olarak bu halka inandık ve direnişe başladık. İnancımız boşa çıkmadı. Biz anlattık, onlar dinlediler. İnancımızı boşa çıkarmadılar. Ellerimizi tuttular, kapılarını bize açtılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz.

"DİRENİŞİMİZ BİZE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ VERDİ"

440 süren bir direnişi adım adım büyüttük. Biz direnişimizi çok seviyoruz. Direnişimiz bize özgürlüğümüzü verdi. Bize dayatılan teslimiyeti reddederek, bize dayatılanı kabul etmeyeceğimizi söyleyerek o alana çıktığımız ilk gün özgürleştik. Her geçen gün daha da özgürleştik. Bizim zincirlerimiz yok. Korktuk mu evet korktuk. Ama geri adım atmadık. Bize özgürlüğümüzü geri kazandırdığı için bu direnişi çok seviyoruz.

Bugün anlatmaya ve yaşanmaya değer hikayeler yaratma vaktidir. "Zulüm varsa direnmek haktır" diyerek bu direnişe başlamıştım. Yüksel Direnişi bu direnişin adıdır. Tarih sahnesini boş bırakmamak için gerekirse bir mum olalım. Geleceğin öğretmenleri bugüne baktıklarında gördükleri bir boşluk olmasın. Mücadele eden eğitimciler olsun. Bu direniş onurumuzu korumak için başladığımız bir direnişti. Böyle başladı ve bugüne kadar da böyle devam etti.

"DİRENİŞİMİZ PEK ÇOK DEĞERİ BİZE YENİDEN ÖĞRETTİ"

Direnişimiz başka direnişlere örnek oldu. Başka şehirlerde başka direnişler başlattı. OHAL'in karanlığını yardığı için, 'Hiç bir şey yapılamaz' dendiği, vekillerin, gazetecilerin tutuklandığı çok çetin bir süreçte başlamış bir direniş. Bugün sokağa çıkmanın fitilini ateşleyen bir direniş oldu Yüksel Direnişi.

KHK'lerin hükmünü yerle yeksan etti bu direniş. Bizim televizyonumuz, kanalımız yok nasıl anlatalım bu direnişi demedik. Bir kişiyse bir kişiye anlatalım diye sokağa çıktık. Önce bir kişiye, sonra iki kişiye anlattık. Sonra milyonlara ulaştı bu direniş.

Direnişimiz pek çok değeri bize yeniden öğretti. Sevgiyi, sadakati, aşkı, bağlılığı. Bunları biz yendien tanımladık. Nazife ile, Esra ile yeniden tanımladık. Aylarca her gün oraya iki kez çıkan ve gözaltına alınan Yüksel direnişçileri ile yeniden öğrendik.

AKP iktidarı, iktidarın kullanabileceği tüm araçları kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın her türlü imkanları ile saldırdılar. Terörist olduğumuza yönelik açıklamalar varana kadar. Dava devam ederken davayı etkilemeye yönelik açıklamalar yaptılar. Ama bu saldırıların hepsinden güçle çıkmayı bildik. Bu saldırılar bizi yıldırmadı. Mücadeleye başladığımızdan bugüne baktığımızda bugün çok daha güçlüyüz. Bunu direnişimiz sayesinde başardık.

"AÇLIK GREVİMİZİ SONLANDIRIYORUZ"

Bugün bize kalan bir biz var 440. günde. Biz bu direnişte kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Tarihten aldığımız güçten ve hissettiğimiz bizden dolayı yalnız hissetmedik.

OHAL Komisyonu işe iade talebimizi reddetti. Yargı yoluna başvuracağız. Bugün itibariyle açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Ama direnişimiz devam ediyor. Hastane süreci bitip sağlığımıza kavuştuktan sonra mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele biz bitti demeden bitmeyecek. Mücadele etmekten, direnmekten bizi vazgeçiremediler. Hepinize teşekkür ediyorum."

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Ankara açlık grevi Semih Özakça Nuriye Gülmen

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
lan bildirim de isimlerini görünce öldüler diye sevinmiştim tüh bee olmadı yine
bu nasıl açlık greviyse baya kilo almışlar... sizi gidi pkk eempatizanları siziiii :)))
NE YANİ 324 AÇLIK GREVI MI YAPTILAR YOKSA GÖTÜRDÜLER Mİ YEMEKLERİ :d
tabi ki de :) hdpliler in kebap diyeti gibi .
1 yıldır açlık grevimiymiş.Yalan 40 gün aç kalan ölür.Bunlar yürüyor slogan atıyor.Üzüldüm.Keşke ölesiye kadar devam etselerdi bizde kurtulsaydık.Bu arada bunları Dhkp c destekliyor.
Seni de haklı olduğun bir konuda dhpkc desteklemiş olsaydı haksız mı olurdun?
@muratfitil gizli yıyorlar hdpliler gizli yemişlerdı kilo aldılar
şimdi bazıları me me diyerek gelirler vatan haini derler otcullar :)
Ne oldu yemedi dimi sahtekarlık yazık yazık reklamda yaptılar iyi
Helal olsun. ölmedem savaşmaya devam
@oozn bunların zaten ölmeye niyetleri yoktu:)
bunlar milleti salak zannediyorlar 324 günlük açlık grevi sonunda ölmeyen mutantlar. gerzek bunlar
@sahinaltinkaynak adi herif B 1vitamini alirsan eger bunu tip soyluyor,400 gunun uzerinde yasayabiliyorsun.vampir bozuntular
cahillik abidesi comar
@sahinaltinkaynak salak degil mi bu millet.salak olmasa turkiye bu halde olmaz.ama salakliklarinin nedenleride var cahillik, bunun suclusuda devlet babamiz.
@arode sen bi dene başarılı olursan inanırım sana maluşko
Yemedi galiba ????
@lakirti_2018 yedi yedi,dunyaya rezil oldunuz.
11 aydır ne açlık greviymis dünya rekoru yapıyor
324 GÜN açlık grevi ? hahahahah sanırım artık yemekler güzel gelmiyor (:
BU KADAR AÇ KALAN NASIL ÖLMEDİ BİZEDE ÖGRETSELER.
@ulgarsu adi herif B 1vitamini alirsan eger bunu tip soyluyor,400 gunun uzerinde yasayabiliyorsun.vampir bozuntulari
@arode her yoruma atlamışsın sana giren çıkan ne sazan
@cevat_kelle_1990 derdim senin gibi cahilleri bilgilendirmek, ama derdin bilgilenmek degilse comar efendi, tarihin bos sayfalarinda yerin bile olmayacak.
devam etseydiniz iyiydi varlığınızın bi gaydası yok bari cesediniz kurdu kuşu besler faydalı olur.
324 gündür yaşıyorlar nasıl açlık greviyse
bilimsel olarak insan açlığa 32gün dayanabilir ve ölür bunlar nasıl ölmemiş :)
Domuz gibiler bunların neresi açlık grevi yapmış...gerçi kimsenin umrundada değil grevleri..
@kn_syl_1986 adi herif B 1vitamini alirsan eger bunu tip soyluyor,400 gunun uzerinde yasayabiliyorsun.vampir bozuntular
la niye devam etmediniz ölene kadar devam edeydiniz ya
şimdi bu kişiler 324 gün açmı kaldı ? nedense inanasım yok
324 gündür yemedikleri neyi yiyecekler bundan sonra acaba ?
Yerim sizin grevinizi :)
ÖLMEMİŞLERMİ YANİ.
diyet yaparken hadi bunun adını grev koyalım demişler
Mutlu edici bir haber
Bir gun oruç tut deseler rahatsızım derler...
buraya açlık grevinin ne olduğunu bilmeyen , 40 gün yemek yenmesi ölünür diyen ileri zekalılar . umarım bu iktidarı biz alınca bize karşı grev yaparsınız . Neden sonuç ilişkisi kuramayan , hak ve adaletin ne olduğunu bilmeyen , biat kültüründen gelip , bana değmeyen yılan bin yaşasın diyen cenah . sizi Allah bile ıslah edemiyor artık ...
kilo verdikleri belli, sanırım 1-2 ay içinde eski kilolarına dönerler, ölümlere karşıyım,ama bu ikiside temiz insanlar değiller ülkemiz için, epeyce reklam ettiler
zamanında yediğiniz hurmalar şimdi cırmalar
başlarkende benim hiç umurumda değildiniz şimdide hiç umurumda değilsiniz şu an gerçek canını tehlikeye atıp yurdunu koruyan vatan evlatlarının bir kıl tanesi kadar değeriniz yok pkk sevicileri
Kanunlar her zaman suç ve suçluları tespitte yeterli değildir ancak bazan suç ve ceza insanların içindeki vijdanlarıdır.Diğer masum insanların yenen haklarıdır.Ben sizlerin masum olduğuna inanmıyorum,kanuni boşluklardan serbest kaldığınızı düşünüyorum.
Nasıl bu kadar insanlıktan uzaklaştık Türk toplumu olarak anlamıyorum. Bu kadar mı empatiden yoksun bir ulusuz biz. Hani başkalarının acılarını yüreğimizde hisseden bir toplumduk biz??? Suçsuz yere bir KHK ile işinden edilmiş bu insanların bir yıldır parasız gelirsiz ailelerini gecindirdiklerine şaşirmiyoruz ama açlık grevinde nasıl ölmediklerini sorguluyoruz.:(( Hayatında hiç haksızlığa karşı durmamış,her türlü zulme boyun eğmiş insanların açlık grevinin ne anlama geldiğini bilmemelerini anlarım ama vicdansizligi anlayamıyorum. Açlık grevi ile ölüm orucunu birbirinden bile ayıramayan güruh
koyun gibiler
haklı olduklarına inansam yeminle ölümüne desteklerim ancak zerre kadar inanmıyorum
hainler gebermediler ki
tüh la ölmemişler yine
Bence böyle bir yorum yaparken tövbe etmeyi unutma döner dolaşır seni ya da yakınından biri ölür ondan sonra ben nasıl bir yanlış yaptım diye düşünür durursun geri
Burda yorum yapan yamyamlar insanlığınız yok olmuş yatın sıra sizede gelecek
B1vitamini alirsaniz400 gune yakin yasayabilirsiniz hic birsey yemeden su ve seker alinmasi gerekiyor.B1 alinmazsa eger 70gundur.bir yeriniz yiyiyorsa deneyin comar vampirler.
hiçte aç kalmamışsınızı gfeçtim haybeye aç kalmışsınız diyecem ama oda yalan aç kaldığınız falan yok.....
teröristin ne işi olur devlet kurumunda
Vah vah acikmislarmi durum soyleyelim icinde zıkkım olsun ama 440 gun yememis sizin yalaniniza hayatiniz gibi yalan
Allah icin oruc tutmazlar.
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