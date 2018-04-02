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Nursaçan: "Büyüme rakamları endişe verici değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, “Ülkemizin ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ise endişe verici bir durum olmadığı gayet net biçimde görülebilir” dedi.Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı.

Nursaçan: "Büyüme rakamları endişe verici değil"

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, büyüme rakamlarına ilişkin olarak, “Ülkemizin ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ise endişe verici bir durum olmadığı gayet net biçimde görülebilir” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Söz konusu rakamları değerlendiren Başkan Nursaçan, “Ülkemizin ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ise endişe verici bir durum olmadığı gayet net biçimde görülebilir” dedi.
Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm dünyada ve komşu ülkelerimizde yaşanan politik gelişmeler, terör olayları ve AB ile ilişkilerin sorunlu bir sürece dönüşmesi 2017 yılında ülkemizi zorlayan önemli olumsuzluklardı. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların yarattığı belirsizlik ortamı iş dünyasını pek tabii olarak tedirgin etti. Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmenTürkiye ekonomisi 2017’de yüzde 7.4 büyüdü. 2017 yılı 4. çeyrek büyüme oranı ise yüzde 7.3 oldu. Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olması hepimizi gururlandırmıştır. Türkiye ekonomisi 2017’de %7,4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin %85’ini oluşturan G-20’de lider olmuştur. Ayrıca bu oran ile Türkiye artık daha yüksek bir büyüme platosuna yerleşerek; son 10 yılda kişi başı gelirde 10.000 -11.000 Dolar bandında yaşadığı sıkışmayı bir şekilde kırmış olacak ve daha yüksek kişi başı gelir rakamını zorlayacaktır. Ülkemizin ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ise endişe verici bir durum olmadığı gayet net biçimde görülebilir. TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklanması ile memnuniyet verici rakamlar hepimizin yüzünü bir nebze olsun güldürdü. Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Sanayinin çarkları üretim ve kalkınma için dönmeye devam etmektedir. Bizler de sanayiciler olarak, üzerimize düşen görevleri sonuna kadar devam ettirip, sanayimizin çarklarını işletmeye, üretim ve istihdama katkı vermeye devam ederek, devletimizin ve milletimizin yanında her zaman olduğu gibi saf tutarak ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.”

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