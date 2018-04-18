HABER

Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin Belediyesi "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" projesi kapsamında ilçedeki 20 okula bilgisayar dağıttı.Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" adlı SODES projesinin 2.

Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı

Mardin’in Nusaybin Belediyesi "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" projesi kapsamında ilçedeki 20 okula bilgisayar dağıttı.
Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" adlı SODES projesinin 2. etabında 20 okula bilgisayar dağıttı. Projenin ilk etabında saha oluşturma ve fitness aletlerinin yerleştirilmesinin ardından ikinci etaba geçilerek kütüphane oluşturulması için, Yıldırım Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Ortaokulu, Akarsu İlkokulu/Ortaokulu, Tepeüstü İlkokulu/Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Oğuzhan İlkokulu, Duruca İlkokulu/Ortaokulu, Beyazsu İlkokulu, Sıla Ortaokulu, Misak-ı Milli İlkokulu/Ortaokulu, Akçatarla İlkokulu/Ortaokulu, Girmeli İlkokulu, Hacı Ali Mungan Ortaokulu, Gazipaşa İlkokulu, Zeynel Abidin İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Girmeli İmam Hatip Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ve Gedikhane İlkokulu’na bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı

Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı

Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı

KYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecekKYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecek
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isimCumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den iki haftada iki farklı seçim açıklaması!

Devlet Bahçeli'den iki haftada iki farklı seçim açıklaması!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.