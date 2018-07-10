Nusaybin Belediyesinden yöresel yemek yarışması

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince ilçede, "2. Geleneksel Yemek Yarışması" düzenledi.

Gülşilav Kadın, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen yarışmaya katılan 42 yarışmacı, yöresel yemeklerde hünerlerini gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Artuklu Üniversitesi yemek şefi Sezer Şanlı'nın da bulunduğu jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu Dilşa Tekin birinci, Zeliha Eroğlu ikinci, Hülya Can üçüncü oldu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal tarafından yarışmada dereceye girenlere bulaşık makinesi, fırın, elektrikli süpürge, diğer yarışmacılara ise çay takımı hediye edildi.

Baysal, yaptığı açıklamada, yarışmanın önemine değinerek, bu yarışmalarla bölgeye ait yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Baysal, önemli olanın, bu yarışmalarla vatandaşların bir araya gelmesi olduğunu aktardı.

Baysal, "Bu yarışmalarla yöremizdeki yemekleri tanıma ve tanıtma imkanı buluyoruz, genç nesiller için yemek kültürü hafızası oluşuyor, yemek kültürümüz nesilden nesile aktarılıyor. Yarışmada dereceye girenleri ayrıca kutluyorum." diye konuştu.

Yarışmacılardan Canan Taş, bu tür organizasyonların yemek kültürünün tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

