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Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:28 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin PKK

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