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Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

TSK, Mardin Nusaybin ilçesi hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye'nin kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya karşılık verildiğini ve 8 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında, Mardin Nsaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye'nin kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD NUSAYBİN'İN TAM KARŞISINDAKİ KAMIŞLIDA 3 BİN 500 TERÖRİSTİ EĞİTMİŞTİ

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de yaşadığı hezimet üzerine yeni teröristleri eğittiği ortaya çıkmıştı. Mardin Nusaybin'in hemen karşısında yer alan Kamışlı'da'daki mezuniyet töreninde, 3 bin 500 PKK/YPG'li terörist vardı.Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yan yana dizilmiş teröristlere bir kadın terör elebaşı konuşuyordu. Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapan ABD, daha önce eğitim verilen teröristlerin mezuniyet törenlerine askeri temsilci göndermişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ulke ne ıle uğraşıyor sınrdaki ıt ler boş durmuyor halen abd duşman değil omutefık oluyor duyulmuş şeymı adam sana saldırsın mutefık de ne dolaplar dönüyor
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