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Nusaybin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için mevlit düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, asker ve polislerin operasyon düzenlediği bir binada meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için ölümünün 2.

Nusaybin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için mevlit düzenlendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, asker ve polislerin operasyon düzenlediği bir binada meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için ölümünün 2. yıl dönümünde kabri başında mevlit düzenlendi.
2 Nisan 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesinde, asker ve polislerin operasyon düzenlediği bir binada meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için şehadetinin 2. yıl dönümünde kabri başında mevlit düzenlendi. Öğle namazına müteakip şehidin Kartal Şehitliği’nde bulunan kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Mevlide katılan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, "Bugün burada Mehmet Polat kardeşimizin şehadetinin 2’inci yıldönümünde mevlit verildi. Tüm şehitlerimizi tekrardan rahmetle anıyoruz. Mehmet kardeşimizin de bizlere şefaatçi olması için dua ediyoruz. Burada ve Türkiye’nin her tarafından şehadete yürüyen şehitlerimizin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin var olduğunu vurgularken, yabancı ülkelerin son günlerde terör örgütlerine verdiği destekleri de esefle kınayarak karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar büyük olduğunu bir daha gördüler. Onun içinde tüm yabancı devlet sıkışmış bir şekilde sağa sola nasıl saldıracağını düşünüyorlar. Kimileri geri adım atma konusunda düşünürken kimileri de destek verecek gibi açıklamalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Nusaybin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için mevlit düzenlendi

Nusaybin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için mevlit düzenlendi

Nusaybin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için mevlit düzenlendi

Nusaybin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat için mevlit düzenlendi

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