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Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ile Ömerli ilçeleri kırsalındaki iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın duyurulmasının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik olarak bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İlimiz Ömerli ve Nusaybin ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 08.00 itibari ile Ömerli’ye bağlı Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin’e bağlı Doğanlı Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir' denildi.

Yasak kararının duyurulmasının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin Ömerli sokağa çıkma yasağı PKK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahım Mehmedciğimi koruşun
suriyeye verdiğimiz desteği sınırlarda yapsak terör bu kadar azıp çoğalmazdı..askeri atktik yada siyasilerin karışması sonu hata denilebilir günüzmüze
medyamızla bırlıkte operasyonlar ne kadar hızlı ve gizli yürütülüyor dimi... sizin bu operasyonunuza anca koyunlarınız inanır 1 haftadır bangır bangır bagırıyorsunuz suralara operasyon yapacagız dıye. operasyon yapılacak bolgenın halkına haber verıyorsunuz. resmen 1 haftadır operasyon yapıcaz kacın demek degıl mıdır bu yemezlerrr.. yada yerler sığır çok yerler
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