Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İlimiz Ömerli ve Nusaybin ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 08.00 itibari ile Ömerli’ye bağlı Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin’e bağlı Doğanlı Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir' denildi.
Yasak kararının duyurulmasının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
İHA
TBMM Başkanlığı, Deniz Baykal'dan sağlık raporu istedi! Meclis'te alternatif hazırlık yapıldı
Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!
Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Muharrem İnce CHP'yi uyardı: Sıfır çekeriz, kaybederiz!
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Türkiye'ye bir de böyle bakın!
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 3 yorum