Nusaybin ve Ömerli'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı iki mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 08.00 itibarıyla Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin'e bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 23.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara söz konusu yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

