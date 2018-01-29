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Nusaybin'de 3 elektrik trafosu alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 gün içerisinde, aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirtilen 3 elektrik trafosu alev alarak kullanılmaz hale geldi.

Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl, Hasantepe ve Tepeüstü mahallerine enerji sağlayan 3 elektrik trafosu, hafta sonu aşırı yük nedeniyle yandı. Trafo yangınları, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası trafoları inceleyen görevliler, aşırı yük bindiğinde devreye girerek trafoları koruyan termik manyetik şalterlerin, dışarında müdahale ile söküldüğü ve yerlerine çok daha güçlü trafolarda kullanılan şalter takıldığı belirlendi.

DEDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, elektrik enerjisinin ısınma amacıyla sınırsız kullanılması yüzünden yaşanan trafo yangınlarına hafta sonu 3 tane daha eklendiği belirtilerek, yanan trafoların abone sayısına fazlası ile yetecek güçte olmasına rağmen, mahalleli tarafından şalterlerine müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yanan trafolar ile kurulu bulundukları mahallelerin abone sayıları incelendiğinde ise ortaya yine bildik 'aşırı tüketim' sorunu çıktı.Yangınlarının yaşandığı mahallelerden 50 abonesi bulunan Akağıl'da 65, 90 abonesi bulunan Tepeüstü'nde 135 ve 40 abonesi bulunan Hasantepe'de ise 135 haneye yetecek güçte trafo bulunduğu, buna rağmen trafoların aşırı yükten dolayı yandığı belirlendi."

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