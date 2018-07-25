Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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