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Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin terörist

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