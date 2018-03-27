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Nusaybin’de kadınlara yönelik antik gezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Belediye Kadın Eğitim Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, kadınlara yönelik antik gezi düzenledi.Nusaybin Belediyesine bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri birimine bağlı Gülşilav Kadın Eğitim Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin düzenlediği antik gezi programına Nusaybinli kadınlar ve gençler katıldı.

Nusaybin’de kadınlara yönelik antik gezi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Belediye Kadın Eğitim Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, kadınlara yönelik antik gezi düzenledi.
Nusaybin Belediyesine bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri birimine bağlı Gülşilav Kadın Eğitim Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin düzenlediği antik gezi programına Nusaybinli kadınlar ve gençler katıldı. Mardin’in tarihi Dara Antik Kent ile Deyrulzafaran Manastırını yakından görme imkanı bulan Nusaybinli kadınlar ve genç kızlar, sunulan imkanlardan dolayı Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal’a teşekkür ederek, belediye tarafından ilkleri yaşadıkları ifade etti.

Nusaybin’de kadınlara yönelik antik gezi

Nusaybin’de kadınlara yönelik antik gezi

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