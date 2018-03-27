Nusaybin’de ’Kitap Kurtları Yarışıyor’ projesi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğünce, “Kitap kurtları yarışıyor” projesinin protokolü imzalandı. Projede, 5-8’inci sınıf öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve ilçenin kültür, eğitim ve bilgi seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.
Nusaybin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, “Kitap kurtları yarışıyor” projesinin protokolü imzalandı. Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan törene, İlçe Müdürü Ümit Çetin, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Nurettin Şimşek ile komisyon üyeleri katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Çetin, projenin 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olacağını belirtti. Proje amacının okullarda kitap okuma sevgisini ve alışkanlığım geliştirmek olduğunu kaydeden Çetin, "Proje kapsamında öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, okuma alışkanlığı kazandırmak, düşünme kabiliyetlerini geliştirmek, anlama ve algılama düzeylerini yükseltmek, hızlı düşünme ve kendini ifade edebilme yetisini geliştirmek, milli, manevi duygu ve düşüncelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız tüm etkinlik ve projelerde olduğu gibi bize destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Ergün Baysal başta olmak üzere Nusaybin Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.
Nusaybin Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği esas aldıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili Nurettin Şimşek ise, belediye olarak okulların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini ve destek verdikleri kaydetti. Yapılan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen kitapların belediye tarafından temin edileceğini vurgulayan Şimşek, zaman zaman yapılacak kitap okuma etkinliklerine de katılarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
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