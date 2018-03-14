HABER

 Nusaybin'de PKK/PYD'li 1 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

 SURİYE'den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.

MARDİN, (DHA)- SURİYE'den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Öte yandan Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin'de bir teröristin teslim olmasıyla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "2 Mart 2018 günü saat 20.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

DARGEÇİT'TE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Mardin Valiliği'nden yapılan başka bir yazılı açıklamada ise Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda silah ve patlayıcılar ile mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, "12 Mart 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 6 adet roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 31 adet fünye, 150 metre kablo, çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yerverildi.

Kadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştıKadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştı
Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık çalışanları tıp bayramını kutladı

Sağlık çalışanları tıp bayramını kutladı

Jandarma’dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Jandarma’dan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

Arazi Toplulaştırma Toplantısına Yoğun Katılım

Arazi Toplulaştırma Toplantısına Yoğun Katılım

Uclg-Mewa sürdürülebilir turizm forumu sona erdi

Uclg-Mewa sürdürülebilir turizm forumu sona erdi

Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.