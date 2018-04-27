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Nusaybin'de su borusu patladı, yolar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinden, şehir merkezi ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesinde yapılan çalışma sırasında kazayla boruların zarar görmesi nedeniyle, yollar göle döndü.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin) (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinden, şehir merkezi ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesinde yapılan çalışma sırasında kazayla boruların zarar görmesi nedeniyle, yollar göle döndü. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile içme suyu şebekesi kapatılırken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Akşam saat 18.30 sıralarında, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde yapılan bir alt yapı çalışması sırasında içme suyu şebekesi patladı. İş makinasının Beyazsu’dan Mardin'in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesine kazara hasar vermesi sonucunda, İpekyolu Mahallesi'nin bir bölümü sular altında kaldı. Kısa sürede mahallenin büyük kısmı sular altında kalırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marsu ekiplerinin içme suyu şebekesini kapatması ile suyun seviyesi düştü. Su şebekesinin hasar gördüğü yerde esnaf ve vatandaşlar büyük zarar görürken, vatandaşlar altyapı çalışmasını yapan firma personelinin proje ve krokiyi bilmeden hareket ettiklerini, su şebekesinin patlaması nedeniyle mahallelinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Su şebekesinin patlaması sonucunda vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Çocuklar oluşan su birikintileri içinde oyun oynarken, vatandaşlar ise bölgeden ayrılmak için at arabalarını kullandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marsu ekipleri, su şebekesini onarmak için çalışmalara başladı.

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