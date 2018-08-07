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Nusaybin'de traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

Nusaybin'de traktör devrildi: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Rahim Akay (50) yönetimindeki 47 AS 457 plakalı demir yüklü traktör, Yandere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü Akay yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Nusaybin Traktör Kazası

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